Groźny gang narkotykowy rozbity na Mazowszu. Dziennie sprzedawali nawet kilkaset działek

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-11 8:57

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga, zadało potężny cios zorganizowanej grupie przestępczej, która trudniła się handlem narkotykami na szeroką skalę. W wyniku akcji przeprowadzonych na terenie Mazowsza zatrzymano aż 14 osób.

Super Express Google News

CBŚP Uderza w mazowiecki gang narkotykowy

Funkcjonariusze CBŚP nie dali przestępcom chwili wytchnienia. Działania, które miały na celu rozbicie narkotykowej mafii, były prowadzone z pełną determinacją. Efekt? 14 osób za kratkami i koniec z bezkarnym handlem śmiercią.

Działali na Targówku i Pradze-Północ. Dziennie nawet kilkaset działek

Śledztwo wykazało, że grupa działała co najmniej od października 2023 roku, siejąc spustoszenie w warszawskich dzielnicach Targówek i Praga-Północ oraz w powiecie wołomińskim. Dilerzy nie próżnowali – rozprowadzali środki odurzające zarówno w dzień, jak i w nocy, zaspokajając potrzeby klientów detalicznych i hurtowych.

"Według ustaleń dzienna sprzedaż sięgała od kilkudziesięciu do nawet kilkuset działek narkotykowych.” – czytamy w komunikacie CBŚP.

Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom

Polecany artykuł:

Rosyjskie drony nad Polską. Służby apelują do mieszkańców. Mówią o dezinformacji

Narkotykowy arsenał za grube tysiące

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli narkotyki o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się kokaina, klefedron i marihuana.

Surowe zarzuty i areszty dla członków grupy

Prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga postawił zatrzymanym ponad 20 zarzutów. Grożą im surowe kary za:

  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • kierowanie grupą przestępczą (w przypadku jednej osoby),
  • wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków,
  • udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych.

Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu podejrzanych. 

Polecany artykuł:

Gang producentów śmierci rozbity. 1,5 tony narkotyków i broń. Aż 22 osoby za kr…
Groźny gang narkotykowy rozbity na Mazowszu. Dziennie sprzedawali nawet kilkaset działek
6 zdjęć
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GANG NARKOTYKOWY