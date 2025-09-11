Groźny gang narkotykowy rozbity na Mazowszu. Dziennie sprzedawali nawet kilkaset działek

Spis treści
CBŚP Uderza w mazowiecki gang narkotykowy
Funkcjonariusze CBŚP nie dali przestępcom chwili wytchnienia. Działania, które miały na celu rozbicie narkotykowej mafii, były prowadzone z pełną determinacją. Efekt? 14 osób za kratkami i koniec z bezkarnym handlem śmiercią.
Działali na Targówku i Pradze-Północ. Dziennie nawet kilkaset działek
Śledztwo wykazało, że grupa działała co najmniej od października 2023 roku, siejąc spustoszenie w warszawskich dzielnicach Targówek i Praga-Północ oraz w powiecie wołomińskim. Dilerzy nie próżnowali – rozprowadzali środki odurzające zarówno w dzień, jak i w nocy, zaspokajając potrzeby klientów detalicznych i hurtowych.
"Według ustaleń dzienna sprzedaż sięgała od kilkudziesięciu do nawet kilkuset działek narkotykowych.” – czytamy w komunikacie CBŚP.
Narkotykowy arsenał za grube tysiące
Podczas akcji policjanci zabezpieczyli narkotyki o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się kokaina, klefedron i marihuana.
Surowe zarzuty i areszty dla członków grupy
Prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa–Praga postawił zatrzymanym ponad 20 zarzutów. Grożą im surowe kary za:
- udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
- kierowanie grupą przestępczą (w przypadku jednej osoby),
- wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków,
- udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych.
Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu podejrzanych.