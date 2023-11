Były szef prokuratury w Warszawie i jego córka zatrzymani! Lech Kaczyński nazwał go "największą kadrową pomyłką"

Wielka akcja służb pod Płońskiem doprowadziła do zatrzymania 8 osób, w tym "Marka z Marek", który usłyszał wyrok za podwójne morderstwo w pubie "Tartak". W 2000 r. w lokalu w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do strzelaniny, której motywem były porachunki gangsterskie, za co Marek N. został skazany na dożywotnią karę więzienia. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od kilku miesięcy, a na miejscu zatrzymano również innego zabójcę - Marcina W. ps. "Diabeł" - który przebywał na warunkowym zwolnieniu po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwo przy użyciu broni palnej.

- W związku z tym, że wśród osób które miały pracować w fabryce, mogły znajdować się osoby szczególnie niebezpieczne, skazane wcześniej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, funkcjonariusze przygotowali niestandardowe środki bezpieczeństwa. Podczas akcji CBŚP i KAS wsparcia udzielili kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Warszawy i Olsztyna, a także policjanci stanowiący załogi śmigłowców z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

CBŚP ujawniło nielegalną fabrykę papierosów

Do zatrzymań doszło na prywatnej posesji, gdzie w jednym z pomieszczeń gospodarczych działała nielegalna fabryka papierosów. Na miejscu zabezpieczono 4 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy z naniesionymi nazwami jednego ze światowych producentów. Gdyby trafiły one na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 5 mln złotych. Z kolei w innym pomieszczeniu służby odkryły w specjalnie do tego przygotowanym namiocie uprawę konopi.

- W Prokuraturze Rejonowej w Płońsku zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji nielegalnych papierosów. Sąd Rejonowy w Płońsku zastosował wobec wszystkich mężczyzn areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Dalsze czynności w sprawie wykonują policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Płońsku - czytamy w komunikacie CBŚP.

