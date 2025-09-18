Dyżurna Metra Warszawskiego uratowała życie i została bohaterką. Pochwały płyną nawet z Norwegii

Monika Matulka, dyżurna ruchu i stacji Metra Warszawskiego, stała się bohaterką! Dzięki jej czujności i empatii udało się zapobiec tragedii i uratować życie mężczyzny na stacji Dworzec Wileński. Historia wzruszyła internautów, a pani Monika zbiera zasłużone gratulacje - nawet od maszynisty z Oslo w Norwegii.

Dramatyczne chwile na stacji Dworzec Wileński

W ubiegłym roku, podczas pełnienia służby, pani Monika Matulka zauważyła mężczyznę siedzącego na podłodze, który był wyraźnie zrozpaczony. Jak się okazało, mężczyzna przyszedł na stację z zamiarem odebrania sobie życia. Dzięki szybkiej reakcji i empatii pani Moniki, udało się go powstrzymać.

Pani Monika niezwłocznie podjęła rozmowę z mężczyzną i zaopiekowała się nim. Wiedziała, że liczy się każda sekunda. Wezwała pomoc, dzięki czemu mężczyzna otrzymał profesjonalne wsparcie ze strony służb: medyków i policji. Jej postawa zasługuje na najwyższe uznanie.

Wyróżnienie i zasłużone gratulacje

Za swój bohaterski czyn, pani Monika została wyróżniona w konkursie Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego w kategorii Bohater Warszawski Transport Publiczny. To zasłużone uznanie dla osoby, która wykazała się nie tylko profesjonalizmem, ale przede wszystkim ogromnym sercem.

Internauci zachwyceni postawą bohaterki

W sieci zawrzało od pozytywnych komentarzy pod adresem pani Moniki. Ludzie są pod wrażeniem jej postawy i dziękują za uratowanie życia. Oto niektóre z komentarzy internautów:

  • „Pani Moniko ! Jestem zwykłym człowiekiem śledzącym tę stronę , ale dla mnie Pani jest bohaterką dnia ! Piękna postawa osoby empatycznej i uważnej jak Pani to coś, czego możemy się od Pani uczyć ! 🌷”
  • „Brawo,gratulacje nie ma cenniejszej sprawy niż życie , a uratowanie choć jednego człowieka to wielki sukces. Myślę, że zasłużyła na tytuł Warszawianki Roku 🙂”
  • „Brawo! Pani Monika na zawsze powinna byc wymieniana jako jedna z tych osób, które tworzą duszę miasta. Dobra robota, Monika!”

Swoje uznanie wyraził również mężczyzna, który przedstawił się jako maszynista metra z Oslo, co świadczy o tym, że postawa pani Moniki jest doceniana nie tylko w Polsce. „Jestem maszynistą metra w Oslo, w Norwegii, i uwielbiam warszawskie metro” – napisał.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym

Telefon i online – pomoc natychmiastowa.

  • 116 123 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Całodobowo, anonimowo, bezpłatnie. Można zadzwonić, napisać przez czat lub formularz na platforma 116sos.pl. 
  • 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, całodobowa pomoc przez telefon, mail, czat. 
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”). 

