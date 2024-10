Dzieci w ciężkim stanie po zatruciu trutką na gryzonie. Trafiły do szpitala w Warszawie

To nie statek kosmiczny ani nowe jezioro. Zdjęcia z Warszawy obiegły sieć! Tak udanej inwestycji w stolicy nie było od dawna

Dzieci z objawami silnego zatrucia trafiły do szpitala w Warszawie

Dwoje dzieci spod Płońska trafiło do szpitala w Warszawie z objawami zatrucia. Jak ustalili lekarze, najprawdopodobniej doprowadziły do niego opary silnie trującego środka do zwalczania gryzoni. Sprawę zgłoszono policji. Prokuratura ma podjąć decyzję, czy w sprawie zostanie podjęte dalsze postępowanie.

"Ponieważ może chodzić o zatrucie środkiem stosowanym do zwalczania gryzoni, wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako dotyczące art. 160 Kodeksu karnego, który mówi, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech" - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Podwójny morderca zatrzymany pod Płońskiem. To uczestnik słynnej strzelaniny

Dzieci są w ciężkim stanie

Ewa Ambroziak z Prokuratury Rejonowej w Płońsku przekazała portalowi plonskwsieci.pl, że dzieci są w ciężkim stanie. Właściciel gospodarstwa miał problem z nornicami i zakopał tabletki na gryzonie w ziemi, a uwalniające się z nich gazy otruły jego córkę i syna.