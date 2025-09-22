Dzień bez Samochodu 2025 w Warszawie. Darmowa komunikacja publiczna

Dziś Europejski Dzień bez Samochodu. To wyjątkowy dzień w roku! Tego dnia wszyscy pasażerowie w Warszawie mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Celem akcji jest promowanie ekologicznych form transportu, zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza oraz zachęcenie kierowców do rezygnacji z codziennego korzystania z samochodów na rzecz komunikacji publicznej czy rowerów.

Dzień bez Samochodu 2025 w Warszawie – darmowa komunikacja publiczna

Tego dnia wszyscy pasażerowie w Warszawie mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Kasowniki w pojazdach zostają wyłączone, automaty biletowe nie będą sprzedawały biletów papierowych, a bramki w metrze i szlabany na parkingach P+R pozostaną otwarte.

Do akcji przyłączyły się także inne środki transportu regionalnego. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) wprowadza specjalną ofertę „Dzień bez samochodu w WKD”, w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami i autobusami zastępczymi będą darmowe – bez konieczności posiadania biletu czy dodatkowych dokumentów.

Podobne rozwiązanie przygotowały Koleje Mazowieckie. 22 września pasażerowie mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi pociągami KM, a także autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) oraz autobusami lotniskowymi na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin.

Warszawa w końcu wycofa stare tramwaje? Gigantyczne zakupy!

