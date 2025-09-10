Zawinął się srebrnym bmw na betonowym słupie. Bez uprawnień i OC, ale za to z promilami i po skręcie

Policjanci z otwockiej drogówki otrzymali zgłoszenie o zderzeniu osobowego bmw ze słupem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zastali BMW dosłownie „zawinięte” wokół słupa. Kierowcy jednak nie było w pobliżu.

Mundurowi szybko ustalili przebieg zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Ustalenie go oraz jego miejsca zamieszkania było kwestią czasu. Niedługo potem policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Otwocka, który przyznał się do spowodowania kolizji.

Podczas kontroli okazało się, że 20-latek jest pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a test na obecność narkotyków potwierdził obecność THC w jego organizmie.

Kierowca sportowego auta rozjechał motocyklistę w Słupsku

To jednak nie koniec problemów młodego kierowcy. Okazało się, że 20-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a BMW, którym się poruszał, nie miało obowiązkowej polisy OC.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka odurzającego. Będzie musiał również odpowiedzieć za spowodowanie kolizji i jazdę bez uprawnień. Prokuratura Rejonowa w Otwocku objęła 20-latka dozorem Policji połączonym z badaniem stanu trzeźwości.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzega przed wsiadaniem za kierownicę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. „Tym razem na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak należy pamiętać, że jazda pod wpływam alkoholu lub środków działających podobnie ma realny wpływ na zachowanie kierowcy i może doprowadzić do tragedii” – podkreśla podkom. Patryk Domarecki i dodaje: „Piłeś, nie jedź!”.