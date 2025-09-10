Odeszła na wieczną służbę. Państwowa Straż Pożarna w żałobie po śmierci st. bryg. Anny Łańduch

Ostatnie pożegnanie. Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb?

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. w st. spocz. Anny Łańduch zaplanowano na piątek, 12 września 2025 roku. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy zbiorą się, aby oddać hołd Zmarłej i towarzyszyć jej w ostatniej drodze. To będzie dzień pełen wzruszeń i wspomnień o wyjątkowej osobie.

25 lat pracy w straży pożarnej

Kariera Anny Łańduch w Państwowej Straży Pożarnej to przykład pasji i zaangażowania. Jej droga zawodowa rozpoczęła się w 2000 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. To tam po raz pierwszy zetknęła się ze służbą pożarniczą i stała się jej funkcjonariuszem.

Jej talent i zaangażowanie szybko zostały dostrzeżone. W marcu 2004 roku Anna Łańduch została przeniesiona służbowo do Komendy Głównej PSP, gdzie rozpoczęła służbę w redakcji „Przeglądu Pożarniczego”.

Serce i dusza „Przeglądu Pożarniczego”

Przez całe 20 lat Anna Łańduch była niezastąpioną częścią zespołu „Przeglądu Pożarniczego”. Była nie tylko redaktorem i sekretarzem redakcji, ale przez ponad siedem lat pełniła funkcję redaktor naczelnej, kształtując wizerunek i poziom czasopisma.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał: „W imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje oraz wyrazy współczucia najbliższym i rodzinie Zmarłej. Cześć Jej Pamięci!".

