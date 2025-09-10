Odeszła na wieczną służbę. Państwowa Straż Pożarna w żałobie po śmierci st. bryg. Anny Łańduch

2025-09-10 10:26

Wielka strata dla Państwowej Straży Pożarnej. Z głębokim smutkiem przyjęto wiadomość o śmierci st. bryg. w st. spocz. Anny Łańduch, która przez dwie dekady była sercem i duszą czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Jej odejście, które nastąpiło 7 września 2025 roku, pogrążyło w żałobie całą strażacką brać.

Autor: stopka Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej/ Materiały prasowe
Ostatnie pożegnanie. Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb?

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. w st. spocz. Anny Łańduch zaplanowano na piątek, 12 września 2025 roku. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy zbiorą się, aby oddać hołd Zmarłej i towarzyszyć jej w ostatniej drodze. To będzie dzień pełen wzruszeń i wspomnień o wyjątkowej osobie.

25 lat pracy w straży pożarnej

Kariera Anny Łańduch w Państwowej Straży Pożarnej to przykład pasji i zaangażowania. Jej droga zawodowa rozpoczęła się w 2000 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. To tam po raz pierwszy zetknęła się ze służbą pożarniczą i stała się jej funkcjonariuszem. 

Jej talent i zaangażowanie szybko zostały dostrzeżone. W marcu 2004 roku Anna Łańduch została przeniesiona służbowo do Komendy Głównej PSP, gdzie rozpoczęła służbę w redakcji „Przeglądu Pożarniczego”.

Serce i dusza „Przeglądu Pożarniczego”

Przez całe 20 lat Anna Łańduch była niezastąpioną częścią zespołu „Przeglądu Pożarniczego”. Była nie tylko redaktorem i sekretarzem redakcji, ale przez ponad siedem lat pełniła funkcję redaktor naczelnej, kształtując wizerunek i poziom czasopisma.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał: „W imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje oraz wyrazy współczucia najbliższym i rodzinie Zmarłej. Cześć Jej Pamięci!".

Pomoc dla osób w żałobie – ważne informacje i wsparcie

  • Telefon wsparcia dla osób po stracie – Fundacja Nagle Sami. Bezpłatna i anonimowa infolinia: 800 108 108 (poniedziałek–piątek w godz. 14:00–20:00.
  • Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym. Pomoc 24/7: telefonicznie, czat, e-mail, video – psycholog, psychiatra, prawnik, terapeuta uzależnień i inni dostępni w centrum wsparcia prowadzone przez Fundację Itaka. Linia: 800 70 2222 | e-mail: [email protected]
  • Centra Zdrowia Psychicznego (CZP). Dorośli od 18. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego bez skierowania. Wystarczy udać się do lokalnego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego
  • Telefon zaufania – Kryzysowy Telefon Zaufania.Całodobowa pomoc w trudnych chwilach przez telefon: 116 123 (codziennie 14:00–22:00).

