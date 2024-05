Dzień dziecka 2024 w Warszawie i okolicach. Gdzie zabrać swoje pociechy?

Największą atrakcją tego dnia będą trwające przez cały weekend wydarzenia w Julinek Park. W ramach Bajkowe Dnia Dziecka na Mazowszu odbędzie się wielka rodzinna impreza. drzwi do świata cyrku otworzy przed Wami Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej, podczas tych dni będziecie mieć jedną z nielicznych okazji aby zobaczyć gdzie swoje pierwsze kroki stawiali i stawiają nasi Artyści! Czy widzieliście jak wyglądają lekcje w takiej szkole? Jakich atrybutów używają uczniowie, czego uczą ich nauczyciele? To i wiele innych atrakcji czeka na was. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

W sobotę, 1 czerwca, Koleje Mazowieckie zawiozą dzieci i młodzież za darmo. dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia będą uprawnione do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi przez KM na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Może to być np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, akt urodzenia, a także książeczka zdrowia dziecka. Ofertę specjalną można łączyć z ofertą Przejazdy rodzinne, co oznacza, że rodzice/opiekunowie podróżujący z dzieckiem do ukończenia 16 roku życia będą mogli skorzystać z ulgi 35% na podstawie biletu jednorazowego.

A gdyby tak znów przenieść się do czasów z dzieciństwa, poskakać w klasy, zagrać w kółko-krzyżyk czy zmajstrować najlepszą zabawkę świata z włóczki i patyka?

Zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi do wspólnego świętowania Dnia Dziecka w Kamieniu. Gwarantujemy mnóstwo zabawy, nauki i inspirujących chwil. Weźcie napoje, przekąski – to również doskonały dzień na piknik na łonie natury.

Już 1 czerwca odbędą się warsztaty przyrodnicze oraz masa ciekawych aktywności. Zajęcia będą niezwykłą okazją, żeby zanurzyć się w urokach nadwiślańskiej natury, ale też kreatywnie wyrazić siebie. Wspólnie poszukamy inspiracji wizualnych w naturze, która oferuje niesamowitą ilość barw, wzorów i kształtów. Korzystając z wybranej techniki malarskiej spróbujemy oddać piękno otaczającej nas przyrody

Na wydarzenia obowiązują zapisy. Linki do nich znajdziecie TUTAJ.

Wiele wydarzeń z okazji Dnia Dziecka czekać będzie nad Wisłą. Warszawscy plażowi zapraszają na sobotnie zajęcia z tworzenia makram na Plaży Rusałka (godz. 11:00) oraz na jogę na Plaży Żoliborz (o godz. 11:00 Joga Family, o 13:00 Joga dla dzieci). Dla tych, którzy wolą spędzić czas jeszcze bardziej aktywnie, zaplanowano zajęcia z pływania na SUP-ach w Przystani Warszawa. Start o godz. 18:00.

Dzień Dziecka świętują też nadwiślańskie lokale. W sobotę od godz. 12:00 w Cudzie nad Wisłą na najmłodszych czekać będą animacje, w tym malowanie buziek, bańki mydlane czy brokatowe tatuaże. O godz. 14:00 miłośnicy bajek Disneya będą mogli posłuchać tam koncertu piosenek w wykonaniu śpiewających księżniczek. A o godz. 16:00 warto przenieść się na Plażę Poniatówka, gdzie wystawiony zostanie spektakl o Czerwonym Kapturku.