Julinek Park. Długi Bajkowy Dzień Dziecka na Mazowszu, moc atrakcji pod gołym niebem!

Podczas długiego weekendu przeniesiemy się do baśniowego świata

“Powrót do Nibylandii” to magiczny spektakl cyrkowy, który zabierze Was w podróż do bajkowej krainy Piotrusia Pana. W tej odsłonie, Piotruś wraz z przyjaciółmi stanie do walki o uratowanie Dzwoneczka i Krainy Wróżek przed nieuchronną zagładą. Kolorowy spektakl pełen niesamowitych scen, w których baśń łączy się z cyrkiem, a taniec z dynamicznymi walkami w przestworzach, stworzy niezapomniane wrażenia, które zapamiętacie na długi czas.

Na scenie wystapią: Maria Rozbicka, Maciej Czarski, Mateusz Czwojdziński, Maciej Pereświet-Sołtan.

W godzinach 10:00 – 17:00 drzwi do świata cyrku otworzy przed Wami Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej, podczas tych dni będziecie mieć jedną z nielicznych okazji aby zobaczyć gdzie swoje pierwsze kroki stawiali i stawiają nasi Artyści! Czy widzieliście jak wyglądają lekcje w takiej szkole? Jakich atrybutów używają uczniowie, czego uczą ich nauczyciele?

HARMONOGRAM 30.05, 1-2.06

10:00 Quest Poznaj dawną bazę cyrkową – Mała scena

11:00 Warsztaty cyrkowe – Namiot cyrkowy

12:00 Edward Sztuczkoręki – Mała scena

12:30 Mini pokaz cyrkowy – Mała scena

13:00 Konkurs „Rodzinny tor przeszkód” – Placyk przed namiotem cyrkowym

14:00 Powrót do Nibylandii – Duża arena

15:00 Moja mazowiecka koszulka – warsztaty rodzinne – Mała scena

15:30 Piana Party – Park Wodny

16:00 Powrót do Nibylandii – Duża Arena

17:00 Warsztaty „Jak z balonika robimy pieska?”– Mała scena

17:30 - Mini disco i bubble show - MAŁA SCENA

Atrakcje w Parku Rozrywki Julinek!

Park Wodny w Julinku pod gołym niebem już otwarty!

Podwarszawski Julinek Park powraca z nowoczesną strefą wodną pod gołym niebem. Na powierzchni 20 000 m2 znajdą się imponujące, nowoczesne atrakcje, m.in. zjeżdżalnie, armatki i kurtyny wodne, spray park oraz kilka punktów gastronomicznych. Jest to jedyne tego typu miejsce w okolicy, które przyciągnie amatorów dobrej zabawy blisko natury. Woda w basenach jest podgrzewana, a jej temperatura wynosi od 25 do 29 stopni Celsjusza.

Dużo uśmiechu i radości z pewnością przyniesie także piana party!

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Julinek to miejsce, które oferuje swoim gościom bogaty wybór atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje park linowy, który jest największym tego typu obiektem w regionie, a jego trasy pełne są unikalnych, cyrkowych przeszkód. Aktywny wypoczynek w sercu natury zapewni ścianka wspinaczkowa z siedmioma barwnymi, tematycznymi panelami, a także kraina dmuchańców, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie i beztrosko bawić się godzinami. Dodatkowo, na terenie Julinka znajduje się pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górska, autodromem czy karuzelami i dostarczający wielu wrażeń tor tubingowy. Z kolei dla gości poszukujących chwili wytchnienia przygotowano strefę relaksu, gdzie pośród drzew można odpocząć na leżaku czy hamaku.

Julinek Park otrzymał Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 przyznawanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Mamy fantastyczną wiadomość! Baw się w Julinek Parku przez cały sezon!

Wprowadzamy dwa rodzaje biletu sezonowego 2024 w super promocyjnych cenach! To jest wspaniała informacja na zaplanowanie sezonu letniego z Parkiem Julinek! Czy jesteście gotowi na to szaleństwo?

BILET SEZONOWY 2024 STANDARD 199 zł – uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do soboty, nie dotyczy wejścia na teren Parku w niedzielę oraz święta.

BILET SEZONOWY 2024 PLUS 419 zł – uprawnia do nielimitowanej liczby wejść do Parku Julinek, od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach funkcjonowania Parku.

Bilety sezonowe można zakupić już teraz online na naszej stronie internetowej.

Dzięki biletowi sezonowemu będziesz mógł wchodzić do Parku tak często, jak tylko zechcesz, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. Miejsce to oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu.