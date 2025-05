Dzień dziecka 2025. Co robić w Warszawie? Hobbyhorsing w Łazienkach Królewskich i inne atrakcje

Dzień dziecka 2025 w Warszawie

Zbliża się Dzień Dziecka, a Łazienki Królewskie w Warszawie przygotowały wyjątkowy program pełen atrakcji dla najmłodszych. W dniach 30 maja – 1 czerwca 2025 roku, dzieci wraz z opiekunami będą mogły wziąć udział w grach terenowych, warsztatach artystycznych, rodzinnych oprowadzaniach po Pałacu na Wyspie, spacerach przyrodniczych oraz pokazach tworzenia odlewów gipsowych. To będzie prawdziwa uczta dla małych odkrywców i miłośników historii.

Hobbyhorsing – hit Dnia Dziecka w Łazienkach Królewskich

Dla młodych entuzjastów jeździectwa przygotowano nie lada gratkę – zawody hobbyhorsingu! To doskonała okazja, by spróbować swoich sił w skokach przez przeszkody na pluszowych konikach. Jak czytamy w komunikacie: „Uczestników zachęcamy do przyniesienia własnych koników. Osoby, które ich nie posiadają, będą mogły bezpłatnie wypożyczyć je na czas zawodów”. Zawody odbędą się 1 czerwca w godzinach 12:00-16:00 na łące między dawnym Hipodromem a ul. Podchorążych. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można pobrać online lub w kasach do 27 maja (lub do wyczerpania miejsc). Zawody zostaną podzielone na kilka konkursów, w zależności od wieku i umiejętności uczestników.

Królewskie spacery i warsztaty

Oprócz sportowych emocji, Łazienki Królewskie zapraszają na edukacyjne i artystyczne przygody. W Starej Kordegardzie czeka przestrzeń twórcza „Co tu grają?”, gdzie dzieci mogą bawić się, tworzyć pastelowe pejzaże i wcielać się w role aktorów na scenie teatralnej. Dodatkowo, w piątek 30 maja, wstęp do zabytkowych obiektów będzie bezpłatny. Będzie można zwiedzić m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię i Biały Dom.

Szczegółowy program wydarzeń:

30 maja (piątek):

Bezpłatny wstęp do zabytkowych obiektów.

Rodzinna gra terenowa „Świerszczyk poznaje Łazienki” (30 maja – 30 czerwca).

Rodzinna przestrzeń twórcza „Co tu grają?” (godz. 10.30–12.00, 12.30–14.00, 14.30–16.00).

31 maja (sobota):

Spacer przyrodniczy dla dzieci „Wiewiórki, myszy i szczurki, czyli mali mieszkańcy Łazienek Królewskich” (godz. 11.00-12.00).

Spacer przyrodniczy dla dzieci „Królewskie ptaki” (godz. 13.00-14.00).

Plenerowa pracownia królewskiego formierza – pokazy tworzenia odlewów gipsowych (godz. 11.00-13.00).

Rodzinne warsztaty artystyczne „Zamaskowani” (godz. 10.30-12.00).

Rodzinna przestrzeń twórcza „Co tu grają?” (godz. 12.30–14.00, 14.30–16.00).

1 czerwca (niedziela):

Oprowadzanie w Pałacu na Wyspie dla rodzin z dziećmi „Poznaj króla” (godz. 10.30-11.30).

Oprowadzanie w Pałacu na Wyspie dla rodzin z dziećmi „Obyczajowość królewskiego dworu” (godz. 13.00-14.00).

Rodzinne warsztaty artystyczne „A kuku!” (godz. 10.30-12.00).

Hobby horse w Łazienkach Królewskich (godz. 12.00-16.00).

Rodzinna przestrzeń twórcza „Co tu grają?” (godz. 12.30–14.00, 14.30–16.00).

Warto pamiętać, że na niektóre wydarzenia obowiązują bilety wstępu, które można nabyć w kasach lub online. Na zawody hobby horse obowiązują bezpłatne wejściówki. Od 1 maja do jesieni ogrody Łazienek są otwarte codziennie w godzinach 6.00-22.00. Na terenie Łazienek Królewskich znajdują się również dwa place zabaw, które z pewnością umilą czas najmłodszym.