Dziwidło olbrzymie gotowe do kwitnienia!

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego panuje ogromne podekscytowanie. Dziwidło olbrzymie daje pierwsze sygnały, że lada moment rozkwitnie. Jak informują specjaliści z ogrodu:

„Nasze dziwidło już powoli zaczyna pachnieć, ale tylko jak się wciśnie blisko nos do kolby kwiatostanowej. Więc jest pierwszy sygnał, że roślina jest gotowa do kwitnienia. Największą łuska okrywająca od wczoraj mocno straciła turgor i jest pomarszczona".

Pracownicy ogrodu przewidują, że dziwidło olbrzymie może zakwitnąć już nawet 4 sierpnia! Termin ten jest szacunkowy, więc chcący zobaczyć roślinę na żywo muszą być gotowi do szturmowania ogrodu botanicznego w każdej chwili - szczególnie, że kolejki do tego wydarzenia to nie żart!

Dziwidło olbrzymie LIVE z Warszawy

Dla tych, którzy nie mogą osobiście obserwować kwitnienia dziwidła olbrzymiego, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego przygotował transmisje online dostępną pod tym linkiem.

Dziwidło zachwyca w Ogrodzie Botanicznym UW. Kwitnie niezwykle krótko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Imponujące rozmiary warszawskiej rośliny

Dziwidło olbrzymie robi wrażenie nie tylko zapachem, ale i swoimi gabarytami. Aktualne pomiary wskazują:

Wysokość: 179 cm (przyrost 4 cm w ciągu jednego dnia!)

Obwód: 108,5 cm

Roślina rośnie w oczach, a ogrodnicy z uwagą śledzą każdy centymetr jej wzrostu.

Dziwidło imituje zapach truchła

Dziwidło olbrzymie zadziwia nie tylko rozmiarem, ale i wyjątkową zdolnością do ogrzewania własnego kwiatostanu. Zjawisko to, zwane termogenezą, ułatwia rozprzestrzenianie silnego, odpychającego zapachu gnijącego mięsa. Dzięki temu roślina skutecznie wabi muchy i chrząszcze – swoich głównych zapylaczy – imitując ciepło martwego zwierzęcia.

Historia dziwidła w Ogrodzie Botanicznym UW

Pierwszy raz w Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło w czerwcu 2021 roku właśnie w Ogrodzie Botanicznym UW. Początkowo roślina dobrze się czuła w warszawskim ogrodzie, regularnie wypuszczając liście. Jednak pewnej zimy, podczas kręcenia materiału telewizyjnego, donica z bulwą została nieświadomie wystawiona na mróz. To spowodowało, że bulwa zaczęła gnić, a roślina przez 3 lata nie wypuszczała liści.