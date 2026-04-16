Edward Warchocki przegonił dziki w Warszawie. Niezwykłe nagranie z udziałem polskiego robota

Kamil Durajczyk
2026-04-16 9:30

Robot Edward Warchocki zyskuje ogromną popularność jako pierwszy polski influencer o humanoidalnej budowie. Ostatnio maszyna podbiła Internet dzięki nagraniu, na którym skutecznie przepędza stado dzików ze stołecznej ulicy. To kolejne głośne wydarzenie z udziałem mierzącego niemal 130 centymetrów urządzenia wykorzystującego sztuczną inteligencję do komunikacji.

Robot humanoidalny Edward Warchocki przegania dziki w stolicy. Nagranie stało się hitem sieci
Robot Edward Warchocki walczy z dzikami w Warszawie

Stale rosnąca populacja dzików w stolicy stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla miejskich służb oraz samych mieszkańców. Te dzikie zwierzęta regularnie przekraczają granice terenów zabudowanych i bez strachu spacerują bezpośrednio między osiedlami mieszkaniowymi. Do nietypowej akcji odstraszania intruzów dołączył niedawno pierwszy w Polsce robotyczny influencer o imieniu Edward Warchocki. Maszyna skutecznie wyręczyła ludzi w bezpośrednim starciu ze zwierzętami.

Konstrukcja Edwarda Warchockiego bazuje na zaawansowanym modelu Unitree G1 stworzonym przez chińskie przedsiębiorstwo Unitree Robotics. Humanoidalne urządzenie waży około 35 kilogramów i osiąga 132 centymetry wysokości. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji maszyna płynnie i na bieżąco reaguje na zmieniające się otoczenie. Robot potrafi precyzyjnie chwytać przedmioty, wykonywać skoki oraz przemieszczać się po przestrzeni z prędkością dochodzącą do dwóch metrów na sekundę.

Najnowszy pokaz imponujących możliwości robota miał miejsce w Wawrze, w pobliżu warszawskiego hotelu DoubleTree by Hilton. Maszyna błyskawicznie zareagowała na obecność niewielkiej watahy dzików i ruszyła w kierunku zwierząt z okrzykiem „sio, sio, sio!”. Wideo dokumentujące to niecodzienne zdarzenie szybko obiegło platformy społecznościowe i zdobyło status internetowego viralu, przynosząc Edwardowi kolejną falę popularności.

Twórcy Edwarda Warchockiego stawiają na edukację i rozrywkę

Za powstaniem niezwykłego projektu stoją Bartosz Idzik oraz Radosław Grzelaczyk. Ich głównym celem jest popularyzacja nowoczesnych technologii poprzez umiejętne łączenie nauki z przystępną rozrywką.

Działalność Edwarda Warchockiego skupia się obecnie przede wszystkim na budowaniu zasięgów w popularnych mediach społecznościowych. Profil robota przyciąga w tej chwili 150 tysięcy obserwujących na Instagramie, imponujące 290 tysięcy użytkowników na TikToku oraz 80 tysięcy fanów w serwisie Facebook.

Działania humanoidalnego influencera regularnie przyciągają uwagę ogólnopolskich i światowych redakcji. O nietypowym starciu robota z warszawskimi dzikami informowała niedawno prestiżowa Agencja Reutera, a wcześniej maszyna pojawiła się na korytarzach polskiego parlamentu oraz na planie telewizyjnego formatu „Taniec z gwiazdami”.

Szybko rosnąca popularność Edwarda Warchockiego wywołuje jednak ożywione dyskusje na temat przyszłości rynku pracy i bezpieczeństwa publicznego. Internauci zastanawiają się nad tempem rozwoju technologicznego, obawiając się zastąpienia ludzi przez maszyny w wielu zawodach oraz potencjalnego wykorzystania tych zaawansowanych urządzeń do celów kryminalnych.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia z niedawnej, głośnej wizyty robota Edwarda Warchockiego w gmachu polskiego Sejmu:

Edward Warchocki zagrożeniem dla ludzkości?
Robot humanoidalny Edward Warchocki w Sejmie
