Eksplozja na poligonie w Rembertowie. Szokujący widok w mieszkaniu rannych cywilów! "Podjęto decyzję o ewakuacji"

6 września na poligonie wojskowym w Warszawie-Rembertowie dwóch cywilów zostało rannych w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego, na teren poligonu weszli mimo zakazu.

W mieszkaniu rannych, przy ul. Zawiszaków w Warszawie, znaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych, co spowodowało ewakuację okolicznych budynków.

Żandarmeria Wojskowa bada okoliczności wybuchu na poligonie oraz pochodzenie materiałów wybuchowych znalezionych w mieszkaniu rannych.

Przypomnijmy, dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 6 września, na terenie poligonu wojskowego w Warszawie-Rembertowie. Dwaj cywile zostali ranni w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego. Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, mężczyźni weszli na teren obiektu mimo wyraźnych tablic ostrzegawczych i zakazu wstępu.

„Mazowiecki Oddział ŻW wraz z patrolem saperskim prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne” – poinformowano w sobotnim komunikacie.

Ranni zostali objęci pomocą medyczną, jednak służby nie podały szczegółowych informacji o ich stanie. Żandarmeria Wojskowa od początku podkreślała, że osoby te znalazły się na poligonie nielegalnie. „Osoby te weszły na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania” – informowano.

W niedzielę, 7 września Żandarmeria Wojskowa przekazała nowe, niepokojące informacje.

„W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu dotyczącego wybuchu na poligonie w Warszawie-Rembertowie informujemy, że w trakcie realizacji czynności procesowych w tej sprawie, w mieszkaniu pokrzywdzonych osób, w Warszawie przy ul. Zawiszaków, ujawniono znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków. Na miejscu zdarzenia czynności prowadzą: Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz patrol saperski” – czytamy w komunikacie.

Śledczy badają zarówno okoliczności wybuchu na poligonie, jak i pochodzenie materiałów wybuchowych znalezionych w mieszkaniu rannych. Na tym etapie nie podano, jakie zarzuty mogą zostać postawione cywilom, ani czy ktoś jeszcze był zaangażowany w ich działania.