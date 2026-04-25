Ekspresowa akcja służb na Dworcu Zachodnim. 23-latek w rękach policji

Rozbój na Dworcu Zachodnim w Warszawie

W sobotni poranek na hali Dworca Zachodniego w Warszawie doszło do niebezpiecznych scen. Sprawca zabrał jednemu z podróżnych pieniądze, grożąc, że go pobije. Jak wynika z relacji mundurowych, wcześniej agresor zaczepiał też inne osoby, od których próbował wyłudzić gotówkę.

"Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Komisariatu Kolejowego Policji. [...] Moment rozboju zarejestrował monitoring. Analiza nagrań pozwoliła ustalić wizerunek sprawcy, a jego rysopis natychmiast przekazano patrolom skierowanym w rejon dworca" - podali przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

Ekspresowa reakcja policji umożliwiła zatrzymanie podejrzanego

Dzięki szybkiej reakcji mundurowych podejrzanego udało się zatrzymać na jednym z peronów. To 23-letni Polak, który, zgodnie z informacjami podanymi przez służby, był wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w tym za rozboje, pobicia oraz groźby karalne.

"Policjanci odzyskali większość skradzionych pieniędzy - część z nich mężczyzna zdążył wydać na zakup biletu do Łodzi. Obecnie kompletowany jest materiał procesowy, który posłuży do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego" - podkreślili funkcjonariusze.

