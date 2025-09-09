Elektryk za rozliczenie PIT! Warszawa rozdaje nagrody za rozliczanie podatku

Zuzanna Sekuła
2025-09-09 15:36

Mieszkasz w Warszawie? Płacisz tu podatki? Świetnie! Możesz wygrać fantastyczne nagrody! Właśnie zakończyła się trzecia edycja loterii „Płać PIT w Warszawie”, w której mieszkańcy, rozliczający swój podatek dochodowy w stolicy, mieli szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. W tym roku szczęście uśmiechnęło się do pani Izabeli, która odjechała z dziedzińca warszawskiego ratusza nowiutkim, elektrycznym Fiatem 500E.

Loteria "Płać PIT w Warszawie"

Loteria „Płać PIT w Warszawie” to inicjatywa, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego w miejscu zamieszkania, czyli w stolicy. Kto mógł wziąć udział w tegorocznej edycji? Każdy, kto spełnił następujące warunki:

  • w swoim zeznaniu podatkowym wskazał Warszawę jako miejsce zamieszkania,
  • zgłosił się do loterii w terminie od 15 stycznia do 31 maja.

W tym roku w loterii wzięło udział ponad 50 tysięcy osób, a blisko 6 tysięcy z nich zadeklarowało, że rozlicza się w Warszawie po raz pierwszy.

Elektryczny Fiat 500E i inne nagrody. Co można było wygrać?

W tegorocznej edycji loterii „Płać PIT w Warszawie” pula nagród była naprawdę imponująca. Główną nagrodą był samochód elektryczny Fiat 500E, który trafił do pani Izabeli. Oprócz tego, na zwycięzców czekały również:

  • 2 rowery cargo Triobike Hafnia
  • 5 rowerów elektrycznych ECOBIKE X-Cross
  • 50 Warszawskich Kart Miejskich ZTM
PIT w Warszawie

Płacenie PIT w Warszawie to nie tylko szansa na wygranie atrakcyjnych nagród, ale przede wszystkim realny wpływ na rozwój miasta. Jak podkreślają władze stolicy, środki z podatków przeznaczane są na:

  • funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego,
  • rozbudowę infrastruktury,
  • kulturę,
  • sport,
  • ochronę zdrowia.

Warszawa rozwija się dynamicznie i z każdym rokiem przyciąga nowych mieszkańców. Akcje takie jak miejska loteria, przekładają się na wzrost świadomości społecznej, że swój PIT warto rozliczyć właśnie w miejscu, gdzie na co dzień żyjemy. Dzięki temu budżet miejski zasilany jest dodatkowymi środkami, które można przeznaczyć np. na funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego, rozbudowę infrastruktury, kulturę, sport czy ochronę zdrowia.

PIT - fundament budżetu Warszawy

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to kluczowy element budżetu Warszawy. Szacuje się, że w tym roku wpływy z PIT wyniosą ponad 12 miliardów złotych, co stanowi około 47% całego budżetu miasta. To ogromna kwota, która pozwala na realizację wielu ważnych inwestycji i projektów.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mieszkają i rozliczają swój PIT w Warszawie, to najwyższa pozycja po stronie dochodów w miejskim budżecie. Szacuje się, że w tym roku będzie to ponad 12 miliardów złotych, co stanowi około 47% całego budżetu.

