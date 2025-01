SZOKUJĄCE STATYSTYKI

Emeryci w Polsce toną w długach. Mają do spłacenia ponad 5,6 mld zł. Wiemy, gdzie jest najgorzej

Seniorzy w Polsce zmagają się z ogromnym zadłużeniem. Choć łączna kwota ich długów zmalała o 903 mln zł w ciągu ostatniego roku, to średnie zadłużenie na osobę wzrosło. Najwięcej do oddania mają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Dolnego Śląska. Co stoi za trudną sytuacją finansową polskich emerytów? Szczegóły w artykule poniżej.