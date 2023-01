Waloryzacja emerytur 2023. Wysokie ceny atakują emerytów z Warszawy ze wszystkich stron

Ostatni rok minął pod znakiem wszechobecnej drożyzny. Ceny żywności podskoczyły niemalże o 20 proc., najbardziej, bo o 70 proc., zdrożały oleje i masło. Wzrosły również rachunki za ogrzewanie, czynsze za mieszkanie, ceny gazu, paliw i węgla. Z pomocą dla emerytów i rencistów przychodzi waloryzacja emerytur 2023, której wskaźnik w marcu wyniesie ok. 14,8 proc. Czy to jednak wystarczy?

– Jeśli za tę marcową waloryzację będę mogła zapłacić za dodatkowe rachunki, będę zadowolona. Teraz, drożyzna atakuje nas ze wszystkich stron, i to widać bardzo dobrze. Wystarczy pójść do byle jakiego sklepu i popatrzeć na ceny, chociażby chleba. To jest masakra! – mówi w rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” Wanda Zawada (72 l.).

Minister finansów uspokaja emerytów. Mówi o waloryzacji 2023. Słowa jednak nie wystarczą...

Pomimo wzrostów świadczeń, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pieniędzy nie wystarczy.

– Wszystko podrożało. Płacę więcej za czynsz, rachunki, żywność. Mieszkam sama i jeżeli nadal wszystko będzie drożało, może być ciężko – apeluje nasza rozmówczyni.

Na mrożące krew w żyłach wypowiedzi warszawskich seniorów odpowiada minister finansów. – Chciałabym uspokoić seniorów, środki na waloryzację są zabezpieczone bez względu czy będzie to 15 proc., czy więcej niż 15 proc. i od 1 marca ruszą wypłaty. Wstępnie mamy zabezpieczone na waloryzację ponad 42 mld zł – mówiła nam minister finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Jednak pomimo zapewnień rządu, emeryci nadal zaglądają głębiej w kieszenie niż powinni. – Kiedy to wszystko się zatrzyma? Na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach i jedyne, co nam zostało, to czekanie na zmianę, oby na lepsze – podsumowała pani Wanda.

Waloryzacja emerytur 2023: tabela

