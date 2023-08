i Autor: SE/ KRP II

Szokujący incydent

Emerytura z ZUS trafiła do niewłaściwej osoby. Wściekła emerytka odmówiła zwrotu

Szokujący incydent na Mokotowie w Warszawie. Emerytura z ZUS trafiła nie do tej seniorki, co trzeba! Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy starsza kobieta upoważniona do pobierania świadczenia, upomniała się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o swoje pieniądze. Okazało się, że pracownik poczty przekazał przekaz pieniężny z ZUS… jej sąsiadce.