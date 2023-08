Ewakuacja na Gocławiu. W mieszkaniu materiał wybuchowy!

Materiał wybuchowy w mieszkaniu na Gocławiu

Informację o szokującym zdarzeniu na Gocławiu w Warszawie potwierdziła mł. asp. Małgorzata Gębczyńska z południowopraskiej policji.

- Około godz. 12 przy ul. Kapelanów Armii Krajowej policjanci w ramach wykonywanych czynności służbowym zatrzymali jedną osobę podejrzaną o posiadanie środków odurzających - przekazała policjantka.

Jak dodała, w trakcie czynności w mieszkaniu policjanci znaleźli materiał wybuchowy! - Na ten moment nie mamy wiedzy, co to jest. Materiał pirotechniczny został przekazany do odpowiednich służb. Zostanie on poddany opinii biegłego - poinformowała mł. asp. Małgorzata Gębczyńska.

Ewakuacja na Gocławiu

Dla bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców z połowy piętra. Jak podaje TVN Warszawa, było to około 20 osób. Na miejscu policjanci prowadzą czynności. Jak zapewnia mł. asp. Gębczyńska, mieszkańcom nie zagraża już niebezpieczeństwo.