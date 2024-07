Kultowe wspomnienia

Fabryki i zakłady pracy w PRL-u. Tak wyglądała rzeczywistość Polaków za czasów Gierka

Choć PRL był okresem trudnym, to w ówczesnym ustroju społeczeństwo nie martwiło się o pracę, bowiem tę miał praktycznie każdy. Niestety nie oznacza to jednak, że pracownicy byli z niej zadowoleni. Zazwyczaj otrzymywali niską pensję, a wykonywane czynności w szczególności w zakładach były żmudne. W naszej galerii znajdziecie archiwalne fotografie z fabryk, które zabiorą was w sentymentalną podróż.