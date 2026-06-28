Fala upałów, jest komunikat PKP. Zwroty biletów za przejazdy!

PKP Intercity wprowadza ważną zmianę przez upały. Pasażerowie mogą odzyskać pełną kwotę za bilet

PKP Intercity poinformowało o specjalnych zasadach zwrotu biletów w związku z falą upałów. Przewoźnik zdecydował, że część pasażerów będzie mogła zrezygnować z podróży bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Z bezpłatnego zwrotu biletów mogą skorzystać osoby, które kupiły bilet do 23 czerwca 2026 roku włącznie, a podróż miała odbyć się najpóźniej do 30 czerwca. Oferta obejmuje wszystkie rodzaje biletów, również te kupione w promocji i w ofertach specjalnych.

Na co dzień PKP Intercity pobiera przy zwrocie biletu 15 proc. jego wartości. Tym razem przewoźnik zrezygnował z tej opłaty. Oznacza to, że pasażerowie otrzymają pełny zwrot pieniędzy.

Spółka wyjaśniła, że bilety na przejazdy krajowe kupione przez internet w serwisie e-IC lub w aplikacji mobilnej można zwrócić bez potrąceń w kasach własnych oraz centrach obsługi klienta PKP Intercity. Zwrot trzeba zgłosić w okresie ważności biletu, czyli najpóźniej do planowanej godziny przyjazdu pociągu do stacji docelowej. W takim przypadku nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Pieniądze zostaną zwrócone automatycznie. Zamiast rezygnować z podróży, pasażer może również bezpłatnie zmienić termin wyjazdu, pod warunkiem że nowy bilet będzie kosztował tyle samo lub mniej.

Kulminacja upałów jutro i pojutrze. Jeśli boisz się podróży, możesz oddać bilet za darmo

Ułatwienia dotyczą także podróży międzynarodowych do Niemiec i Czech. W tym przypadku również można zrezygnować z przejazdu, jednak obowiązują inne zasady. Pasażer nie może zmienić terminu podróży na wcześniejszy ani późniejszy. Jeśli bilet został kupiony przez internet, rezygnację należy zgłosić w systemie, w którym dokonano zakupu. Zwrot pieniędzy nastąpi po złożeniu odpowiedniego wniosku. Decyzja PKP Intercity ma związek z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają, że kulminacja upałów przypadnie na niedzielę i poniedziałek. W wielu regionach temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, a na zachodzie i w centrum kraju może sięgnąć nawet 40–41 stopni. IMGW ostrzega również przed nocami tropikalnymi, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.

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🌡️ W dniach 25–30 czerwca wprowadzamy szczególne warunki zwrotów biletów zakupionych w przedsprzedaży. Podróżni, którzy do 25.06 kupili bilety na przejazdy w dniach 25–30.06 (krajowe oraz do/z 🇩🇪, 🇨🇿 i 🇸🇰) , w przypadku rezygnacji z podróży mogą dokonać ich zwrotu bez potrącania… pic.twitter.com/9yJxGjGqQ4— PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) June 27, 2026