Zwycięzca aukcji WOŚP zagrał na perkusji u boku Dawida Podsiadły. 80 tysięcy fanów na PGE Narodowym oniemiało

Dawid Podsiadło regularnie wspiera zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zrezygnował jednak z licytowania tradycyjnych gadżetów lub biletów za kulisy. Zwycięzca aukcji otrzymał niepowtarzalną szansę zagrania z muzykiem na ogromnej scenie PGE Narodowy w Warszawie.

Występ zwycięzcy aukcji WOŚP na PGE Narodowy. Dominik zagrał na perkusji u boku Dawida Podsiadły

W pewnym momencie widowiska Dawid Podsiadło zaprosił na scenę triumfatora licytacji i oddał mu przestrzeń przed blisko 80 tysiącami zgromadzonych fanów. Chłopak usiadł za zestawem perkusyjnym, a następnie wykonał imponujące solo w piosence "To co masz Ty!". Ogromny tłum zareagował niezwykle entuzjastycznie.

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Poziom zaprezentowany przez młodego mężczyznę był imponujący do tego stopnia, że wielu słuchaczy mogłoby go wziąć za etatowego członka zespołu wokalisty. To powszechne uznanie ze strony tysięcy fanów stanowiło z pewnością najwybitniejszą pochwałę umiejętności muzyka podczas tego sobotniego wydarzenia.

Sonda Najlepsza piosenka Dawida Podsiadło to: Małomiasteczkowy mori Pastempomat Trofea Nie ma fal Trójkąty i kwadraty Nieznajomy W dobrą stronę Forest

Obrotowy Tour na PGE Narodowym. Dawid Podsiadło zrezygnował z pirotechniki

Sobotnie wydarzenie w stolicy zainaugurowało warszawski etap gigantycznej trasy o nazwie "Obrotowy Tour". Główny bohater wieczoru bardzo luźno podchodził do zaplanowanego wcześniej harmonogramu, co spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony uczestników imprezy.

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Gwiazdor regularnie apelował do zgromadzonych o odpowiednie nawadnianie organizmu w związku z panującym skwarem. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo widzów zdecydowano się także na ograniczenie wcześniej przygotowanych wybuchów pirotechnicznych. Dodatkową niespodzianką było zaproszenie na scenę głównego akustyka, któremu gigantyczny tłum zaśpiewał tradycyjne "Sto lat". Solówka na perkusji w wykonaniu zwycięzcy licytacji doskonale uzupełniła ten swobodny klimat, stanowiąc po prostu integralny element tego muzycznego widowiska.

Tak Dominik spełnił marzenie. Wystąpił z Dawidem Podsiadłą