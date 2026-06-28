Ogromny pożar zakładu gospodarki odpadami pod Warszawą. W akcji ponad 120 strażaków!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-28 12:43

Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który nad ranem wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku. Służby przekazały, że sytuacja została opanowana, a mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien.

Ciężarówka strażacka na pierwszym planie i strażacy walczący z pożarem w zakładzie gospodarki odpadami pod Warszawą. Widać budynki, z których wydobywa się dym, oraz mokrą, brudną nawierzchnię po akcji gaśniczej. Więcej o tym na naszym portalu.
Autor: Powiat Żyrardowski / Facebook

Do pożaru doszło w niedzielę (28 czerwca) przed godziną 5 rano w zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Polnej we Mszczonowie. Jak poinformował Powiat Żyrardowski w mediach społecznościowych, do akcji gaśniczej natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz liczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicy.

Łącznie w akcji uczestniczy ponad 120 strażaków – przekazał Powiat Żyrardowski.

Na miejscu pracuje również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Działaniami kieruje komendant powiatowy PSP st. bryg. Robert Mazur. Obecny jest także starosta żyrardowski Andrzej Wilk, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe.

Jak wynika z przekazanych informacji, ogień objął około 400 metrów kwadratowych, czyli blisko połowę budynku.

Sytuacja została opanowana. Ogień się nie rozprzestrzenia i nie stanowi zagrożenia – poinformował Powiat Żyrardowski.

Na miejscu pracują już służby dochodzeniowe. Okoliczności wybuchu pożaru wyjaśniają policja, prokuratura oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dogaszanie pogorzeliska ma potrwać jeszcze kilka godzin.

W związku z pożarem władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Mieszkańców prosimy o zachowanie spokoju, pozostanie w domach i zamknięcie okien na kilka godzin – przekazano w komunikacie.

Informacji na temat przebiegu akcji ratowniczej udziela rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Belina.

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