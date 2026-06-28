Ogromny pożar zakładu gospodarki odpadami pod Warszawą. W akcji ponad 120 strażaków!

Do pożaru doszło w niedzielę (28 czerwca) przed godziną 5 rano w zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Polnej we Mszczonowie. Jak poinformował Powiat Żyrardowski w mediach społecznościowych, do akcji gaśniczej natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz liczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicy.

Łącznie w akcji uczestniczy ponad 120 strażaków – przekazał Powiat Żyrardowski.

Na miejscu pracuje również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Działaniami kieruje komendant powiatowy PSP st. bryg. Robert Mazur. Obecny jest także starosta żyrardowski Andrzej Wilk, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe.

Jak wynika z przekazanych informacji, ogień objął około 400 metrów kwadratowych, czyli blisko połowę budynku.

Sytuacja została opanowana. Ogień się nie rozprzestrzenia i nie stanowi zagrożenia – poinformował Powiat Żyrardowski.

Na miejscu pracują już służby dochodzeniowe. Okoliczności wybuchu pożaru wyjaśniają policja, prokuratura oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dogaszanie pogorzeliska ma potrwać jeszcze kilka godzin.

W związku z pożarem władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Mieszkańców prosimy o zachowanie spokoju, pozostanie w domach i zamknięcie okien na kilka godzin – przekazano w komunikacie.

Informacji na temat przebiegu akcji ratowniczej udziela rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Belina.