Festiwal Ogrody Muzyczne wraca na Zamek Królewski. Na początek - Pavarotti w "Cyganerii"

Na inaugurację – w sobotę 29 czerwca o godz. 18.30 – wielki hit: sfilmowana „Cyganeria” Pucciniego z Luciano Pavarottim, Mirellą Freni i Nikołajem Giaurowem (opera w San Francisco, r. 1988).

W niedzielę 30 czerwca o 18.30 - sfilmowane wykonanie oratorium „Mesjasz” Haendla z festiwalu w Czeskim Krumlovie 2023. Słynny hymn „Alleluja” zabrzmi w wykonaniu chóru i orkiestry z Czeskich Budziejowic.

W poniedziałek 1 lipca o 19.00 koncert na żywo norweskiego zespołu Bjarte Eike i Soliści Barokowi, którzy porywająco łączą muzykę baroku z tańcami skandynawskimi i angielskimi szantami.

We wtorek 2 lipca o 18.30 - sfilmowane „Wesele Figara” Mozarta z festiwalu w Salzburgu 2023. W tytułowej partii Figara – polski bas Krzysztof Bączyk. To on wykonuje przesławną arię „Non piu andrai farfallone amoroso” („Już nie będziesz motylku skrzydlaty”).

Nazajutrz, 3 lipca o godz. 19.00 widzowie wysłuchają koncertu sześciu instrumentalistów, którzy wykonają utwór „Canto ostinato” („Śpiew uporczywy”) holenderskiego kompozytora Simeona ten Holta. Jego dotychczasowe wykonania trwały od 70 minut do pełnej doby. Wszystko dlatego, że składające się na niego 106 fragmentów trwających kilka taktów, mają tylko jedną regułę: muszą następować po sobie. Ale już liczba powtórzeń każdego fragmentu jest dowolna. Dowolność dotyczy także dynamiki, artykulacji oraz doboru instrumentów.

W czwartek 4 lipca o 19.00 kolejny koncert na żywo. Obejmuje koncerty na skrzypce i orkiestrę: „Cztery poru roku w Buenos Aires” Astora Piazzolli i „Cztery pory roku na nowo skomponowane” Maxa Richtera wg Vivaldiego (jako solista oraz dyrygent wystąpi Alexander Sitkovetsky, brytyjski skrzypek rosyjskiego pochodzenia).

Pierwszy tydzień festiwalu zakończy się także koncertem na żywo – w piątek 5 lipca o 19.00. Tytuł wieczoru to „Amerykanin w WARSzawie / Błękitna Rapsodia 1924”. W pierwszej części – przedwojenne piosenki Henryka Warsa w wykonaniu Wojciech Myrczka. Po przerwie – improwizacje na tematy George’a Gershwina pod palcami pianisty jazzowego Marcina Maseckiego oraz pierwotna wersja „Błękitnej Rapsodii” Gershwina z roku 1924, w której porwą warszawską publiczność Masecki i Big Band Uniwersytetu im. Chopina pod batutą Piotra Kostrzewy.

Program Ogrodów Muzycznych na stronie: https://www.ogrodymuzyczne.pl/program/

Sprzedaż biletów i karnetów:

a) w internecie na stronie https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/festiwal-ogrody-muzyczne

b) stacjonarnie w informacji turystycznej - Plac Zamkowy 1/13, na półtorej godziny przed wydarzeniami