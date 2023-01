Finał WOŚP w Warszawie. Światełko do nieba bez huku petard. A jednak można!

To była naprawdę niedziela z sercem! Warszawiacy co roku mają wielkie serce dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu najwięcej wolontariuszy z puszkami wyrusza w miasto w dniu finału i co roku stąd płynie najwięcej datków. Tak zapewne było i tym razem, bo ani jedni ani drudzy nie zawiedli - było ich widać na ulicach stolicy, w sztabach WOŚP w dzielnicach i widać to po internetowych aukcjach znanych warszawiaków.Jednymi z najmłodszych wolontariuszy byli Francio i Hania z Woli, którzy do puszki i do elektronicznej skarbonki zebrali blisko 6 tys. zł! Dzieci "pobiły" pod tym względem nawet burmistrza Ursynowa Roberta Kempę który zakończył zbiórkę rozliczeniem zawartości na kwotę ponad 5,7 tys. zł.

Najbliżsi współpracownicy Rafała Trzaskowskiego solidarnie z puszkami ruszyli w niedzielę w miasto. Gdy zapytaliśmy wiceprezydent Renaty Kaznowskiej ile udało jej się uzbierać odpowiedziała ze śmiechem: - Nie mam pojęcia, oddałam puszkę i popędziłam na Białołękę licytować koszulkę. Kaznowskiej w zbiórce pomagali nie lada towarzysze - była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz z mężem Andrzejem.

Mimo że na liczniku WOŚP pod koniec dnia było już ponad 100 tysięcy złotych (rekord ubiegłorocznego finału już został pobity - wówczas pod konniec dnia licznik podawał 91 tys zł.) to wiele aukcji internetowych wciąż trwa.

i Autor: Archiwum prywatne

Licytacja ślubu, którego udzieli osobiście Rafał Trzaskowski osiągnęła już 20 tys. zł (a potrwa do środy).

Prezydent osobiście zbierał też wczoraj datki do puszki, podobnie jak cała ekipa jego najbliższych współpracowników. Trzaskowski wolał jednak nie ryzykować pojawienia się w sztabie WOŚP na „Światełku do nieba” o godz. 20. W ubiegłym prosił Owsiaka, by nie było fajerwerków, a nad głowami przy obecności prezydenta (który zwolennikiem strzelania nie jest) huknęły nad stolicą petardy. Tym razem Owsiak obiecał świetlny pokaz bez huku.

A prezydentowi Trzaskowskiemu, jakby na przeprosiny i z podziękowaniami, ofiarował kwiaty i puchar pamiątkowy 31. finału WOŚP. Dwie godziny później scena na pl. Bankowym (na której zagrali m.in. Sztywny Pal Azji, Mrozu i na zakończenie imprezy LemON) rozjaśniała błyskiem płomieni wystrzelonych w niebo. A sama scena zaświeciła się laserowymi promykami. Nie było huku, a było odświętnie i pięknie. A zatem można i tak!