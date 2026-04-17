Gdy zobaczył patrol, rzucił się do ucieczki. Padło kilka strzałów

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-17 7:51

W połowie kwietnia w Trzaskach (pow. żuromiński) policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego Fordem 40-latka. Na widok mundurowych mężczyzna tylko przyspieszył, co wymusiło rozpoczęcie pościgu. W jego trakcie funkcjonariusze użyli broni służbowej. Teraz kierowcę mogą czekać poważne konsekwencje.

Pościg przez trzy powiaty, policjanci użyli broni służbowej

W sobotę, 11 kwietnia w miejscowości Trzaski policjanci prowadzili rutynowe kontrole prędkości. Jednym z kierujących, który nie zastosował się do obowiązującego ograniczenia i przekroczył je o 38 km/h, był mężczyzna siedzący za kierownicą Forda. Gdy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, 40-latek jedynie przyspieszył, co wymusiło ruszenie za nim w pościg.

- Kierujący Fordem nie reagował na polecenia do zatrzymania, uciekając lokalnymi drogami. Do działań dołączyły kolejne patrole. Jeden z nich, na ulicy Mławskiej w Bieżuniu, ustawił radiowóz w taki sposób, aby uniemożliwić kierowcy dalszą ucieczkę. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania i z dużą prędkością jechał wprost na policjanta. Funkcjonariusz użył broni służbowej, oddając kilka strzałów, jednak kierowca Forda kontynuował ucieczkę w kierunku powiatu sierpeckiego - przekazał oficer prasowy KPP w Żurominie st. asp. Tomasz Łopiński.

Funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego kierowcę

Jak dodał, już w miejscowości Łukomie 40-latek wysiadł z samochodu i dalej uciekał pieszo. Wtedy funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Szybko okazało się, że mieszkaniec powiatu sierpeckiego wsiadł za kierownicę mimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z relacją policjantów w kieszeni mężczyzny znaleziono mefedron.

- W poniedziałek, 13 kwietnia usłyszał cztery zarzuty, m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, rażącego przekraczania prędkości i zasad bezpieczeństwa, stwarzając bezpośrednio niebezpieczeństwo katastrofy lub śmierci, niestosowania się do zakazu sądowego oraz zarzut posiadania środków odurzających - poinformował st. asp. Łopiński.

Sąd przychylił się już do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. - To nie pierwszy konflikt 40-latka z prawem. W 2021 r. Sąd Rejonowy w Sierpcu wydał zakaz kierowania pojazdami w związku z wcześniejszym niezatrzymaniem się do kontroli drogowej. Mężczyzna odpowie w warunkach recydywy. Od wyników badań laboratoryjnych zależeć będzie, czy usłyszy również zarzut kierowania pod wpływem środków odurzających - podkreślił funkcjonariusz.

Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki - zobacz zdjęcia:

Po kradzieży kościelnej skarbony schował się pod folią na truskawki
Galeria zdjęć 8
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
MAZOWIECKIE
POŚCIG