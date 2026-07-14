Gdzie jest Alexander Gratkowski? 17-latek w tajemnicy oddalił się z mieszkania w Warszawie

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-14 9:28

W Warszawie trwają intensywne poszukiwania 17-letniego Alexandra Gratkowskiego. Nastolatek w tajemnicy oddalił się z mieszkania na Pradze-Południe w nocy z 7 na 8 lipca 2026 roku. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi, a jego zniknięcie budzi poważne obawy. Policja apeluje o wszelkie informacje, które pomogą odnaleźć chłopca.

Dach radiowozu z napisem Policja. Na miniaturze obok zaginiony Alexander Gratkowski. O poszukiwaniach pisze SE.
Autor: zdjęcie w kółeczku - KRP VII/ Pixabay.com

W Warszawie zaginął 17-latek 

Policjanci z komendy rejonowej Warszawa VII poszukują zaginionego 17-letniego Alexandra Gratkowskiego. Nastolatek w nocy z 7 na 8 lipca 2026 r. samowolnie oddalił się z miejsca zamieszkania przy Alei Jerzego Waszyngtona.

Od tamtej pory z chłopcem nie ma żadnego kontaktu. Nieletni widziany był na terenie Warszawy, w dzielnicy Praga-Południe.

Policjanci proszą wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nastolatka o bezzwłoczny kontakt z komendą przy ulicy Grenadierów tel. 47 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo 47 723-76-55, lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Zaginiony Alexander Gratkowski - rysopis

Służby przekazały rysopis poszukiwanego nastolatka. Wiadomo, że posiada on 175 cm wzrostu i jasne krótkie włosy; w chwili zaginięcia ubrany był w białą bluzę, buty sportowe koloru czarnego i miał czapkę z daszkiem moro. 

Mam złe myśli - gdzie szukać pomocy? 

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo
  • 800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo
  • 116 123- telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo
  • 800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo
  • 22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19
  • 800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17
  • 600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo
  • dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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