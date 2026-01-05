Gdzie jest Piotr? Tajemnicze zaginięcie przed Wigilią. Do tej pory nie wrócił

Policja poszukuje 57-letniego Piotra Tarasiewicza, który zaginął tuż przed Wigilią, opuszczając mieszkanie w Warszawie.

Mężczyzna nie skontaktował się z rodziną od 23 grudnia 2025 roku, co budzi duży niepokój.

Udostępniono rysopis zaginionego - czy rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia?

Piotr Tarasiewicz zaginął

Piotr Tarasiewicz nikomu nie mówił o swoich planach. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Krasiczyńskiej w Warszawie dzień przed Wigilią, 23 grudnia 2025 roku. Przepadł bez śladu. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną, co wzbudza ogromny niepokój. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek natychmiast podjęli działania poszukiwawcze, jednak do tej pory nie udało się ustalić miejsca pobytu 57-latka.

„Wszyscy, którzy znają miejsce pobytu mężczyzny, proszeni są o kontakt z policjantami prowadzącymi poszukiwania” – apeluje nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Rysopis zaginionego Piotra Tarasiewicza. Czy go widziałeś/aś?

Policja opublikowała rysopis zaginionego Piotra Tarasiewicza, licząc na pomoc w jego odnalezieniu. Mężczyzna ma około 183 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie włosy koloru blond (lekko siwe), brak zarostu, charakterystyczne grube brwi, duży nos i oczy koloru piwnego. Ma pełne uzębienie. W dniu zaginięcia ubrany był prawdopodobnie w ciemną kurtkę i spodnie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy widzieli Piotra Tarasiewicza lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Warszawa Targówek przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie. Można dzwonić pod numery telefonów: 47 72 386 69 lub 47 723 81 71. Informacje można również przesłać na adres e-mail: kp-[email protected].