„Pomóżcie nam odnaleźć Jana”. Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął

Warszawska policja prowadzi intensywne poszukiwania za zaginionym 81-letnim Janem Winklerem.

Mężczyzna ma problemy z chodzeniem. Ostatni raz był widziany w piątek (5 grudnia) na ulicy Leopolda Staffa.

Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego.

Czy masz informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Jana Winklera? Skontaktuj się z policją!

Zaginięcie Jana Winklera to poważny problem dla jego rodziny i bliskich. Jak informuje mł. asp. Paweł Siwek, ostatni raz widziano go 5 grudnia około godziny 18:30, kiedy wyszedł ze swojego mieszkania przy ulicy Leopolda Staffa. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

− Mężczyzna ma problemy z chodzeniem w związku z niedowładem prawej nogi − podkreśla mł. asp. Paweł Siwek.

Rysopis zaginionego Jana Winklera. Sprawdź, czy go widziałeś!

Jan Winkler ma 81 lat, 173 cm wzrostu, jest szczupły, ma siwe włosy i brak znaków szczególnych. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemnozieloną kurtkę, niebieskie jeansy, brązowe półbuty i miał ze sobą granatowy plecak.

Jak pomóc w poszukiwaniach Jana Winklera? Apel policji

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego Jana Winklera, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

