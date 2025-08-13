Gdzie oglądać defiladę 15 sierpnia? Jak dojechać na Wisłostradę? Plan obchodów Święta Wojska Polskiego 2025

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-13 9:32

15 sierpnia to jedno z najważniejszych świąt państwowych − Święto Wojska Polskiego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, głównym punktem obchodów będzie wielka defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Jeśli planujesz wziąć w niej udział, przygotuj się na zmiany w organizacji ruchu, zamknięte ulice i ograniczenia w parkowaniu. Podpowiadamy, gdzie stanąć, by zobaczyć wydarzenie, jak najlepiej dojechać na miejsce i jakich utrudnień w ruchu spodziewać się w stolicy.

Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko

Defilada Wojska Polskiego to kulminacyjny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku, oprócz tradycyjnego przemarszu lądowego i pokazu lotniczego, zaplanowano również paradę morską na Bałtyku. Obchody rozpoczną się mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie uroczystą zmianą posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie przed defiladą wojskową

Wyłączony jest prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa − od ul. Sanguszki do Boleść. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ten odcinek drogi zostanie ponownie otwarty dopiero 20 sierpnia.

Na zamkniętym pasie budowane są trybuny dla oficjeli, którzy wezmą udział w defiladzie. Dodatkowo, zamknięte są także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Plan obchodów Święta Wojska Polskiego 2025

Obchody 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczną się w piątek od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O godzinie 10 zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego. Kulminacyjnym punktem będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie.

Imponująca defilada lądowa, powietrzna i morska

Wzdłuż Wisły przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także niemal 200 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Jak informuje RMF24.pl, żołnierzom towarzyszyć będzie niemal 50 statków powietrznych, w tym samoloty F-16, oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi Leopard, K2 i Abrams, wozy bojowe Borsuk i Rosomak, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot i systemy artyleryjskie HIMARS.

W tym roku po raz pierwszy defilada zostanie uzupełniona o element morski − okręty Marynarki Wojennej wezmą udział w paradzie morskiej na Bałtyku w pobliżu Helu.

Jak dojechać na Wisłostradę 15 sierpnia 2025?

Ze względu na zamknięcia ulic i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, najlepiej wybrać transport publiczny.

Metro: Ratusz-Arsenał, Centrum Nauki Kopernik.

Autobusy: np. linie: 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 503, 518.

Tramwaje: np. linie: 15, 20, 26.

Podróż samochodem w okolice Starego i Nowego Miasta może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Najlepsze miejsca do oglądania defilady

Najlepszy widok zapewniają odcinki Wisłostrady w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann oraz rejon mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Można też ustawić się na bulwarach wiślanych, skąd dobrze widać zarówno część lądową, jak i powietrzną parady.

Super Express Google News
Defilada 15 sierpnia 2025. Tak ćwiczyło wojsko
30 zdjęć
Wojskowa defilada w Warszawie. Szykują się potężne utrudnienia
Sonda
Czy będzięsz oglądał defiladę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DEFILADA
DEFILADA WOJSKOWA
DEFILADA W WARSZAWIE
DEFILADA WARSZAWA