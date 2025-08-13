Defilada Wojska Polskiego to kulminacyjny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku, oprócz tradycyjnego przemarszu lądowego i pokazu lotniczego, zaplanowano również paradę morską na Bałtyku. Obchody rozpoczną się mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie uroczystą zmianą posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie przed defiladą wojskową

Wyłączony jest prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa − od ul. Sanguszki do Boleść. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ten odcinek drogi zostanie ponownie otwarty dopiero 20 sierpnia.

Na zamkniętym pasie budowane są trybuny dla oficjeli, którzy wezmą udział w defiladzie. Dodatkowo, zamknięte są także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Plan obchodów Święta Wojska Polskiego 2025

Obchody 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczną się w piątek od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O godzinie 10 zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego. Kulminacyjnym punktem będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie.

Imponująca defilada lądowa, powietrzna i morska

Wzdłuż Wisły przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także niemal 200 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Jak informuje RMF24.pl, żołnierzom towarzyszyć będzie niemal 50 statków powietrznych, w tym samoloty F-16, oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, takiego jak czołgi Leopard, K2 i Abrams, wozy bojowe Borsuk i Rosomak, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot i systemy artyleryjskie HIMARS.

W tym roku po raz pierwszy defilada zostanie uzupełniona o element morski − okręty Marynarki Wojennej wezmą udział w paradzie morskiej na Bałtyku w pobliżu Helu.

Jak dojechać na Wisłostradę 15 sierpnia 2025?

Ze względu na zamknięcia ulic i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, najlepiej wybrać transport publiczny.

Metro: Ratusz-Arsenał, Centrum Nauki Kopernik.

Autobusy: np. linie: 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 503, 518.

Tramwaje: np. linie: 15, 20, 26.

Podróż samochodem w okolice Starego i Nowego Miasta może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Najlepsze miejsca do oglądania defilady

Najlepszy widok zapewniają odcinki Wisłostrady w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann oraz rejon mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Można też ustawić się na bulwarach wiślanych, skąd dobrze widać zarówno część lądową, jak i powietrzną parady.

