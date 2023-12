To dzieje się w środku TVP Info. Transmisja ujawnia prawdę!

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Portret Kaczyńskiego w siedzibie TVP. Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy, gdzie go powiesili!

TVP Info nie działa. Gdzie oglądać transmisję na żywo TVP Info?

TVP Info nie działa - ta informacja obiegła w środę, 20 grudnia, całą Polskę, po tym jak w trakcie dnia kanał informacyjne przestał nagle nadawać. Widzowie nie mogą oglądać od ok. godz. 11.30, co jest wielkim zaskoczeniem dla jego pracowników. Jakby tego było mało, nie dział również strona internetowa kanału, więc mnożą się pytania: co z TVP Info? Okazuje się, że telewizja publiczna nadal działa. Program informacyjny prowadzi znany gwiazdor telewizji Adrian Borecki. Transmisję na żywo TVP Info można oglądać na Youtubie:

Transmisja na żywo na Youtubie TVP Info została wyłączona po kilku minutach. Obecnie znów można oglądać TVP Info na żywo.

