Gdzie naprawdę znajduje się Leśna Góra? Szpital Kliniczny w Leśnej Górze i stacja ratownictwa medycznego w Leśnej Górze z "Na sygnale" to placówki, które istnieją tylko w świecie serialu. To tutaj rozgrywają się dramatyczne akcje ratunkowe, a lekarze i ratownicy walczą o życie pacjentów. Mimo że miejsce to jest fikcyjne, emocje, które budzi, są jak najbardziej prawdziwe.

Falenica – tu bije serce "Na sygnale"

Odcinki serialu "Na sygnale" kręcone są w Warszawie i jej okolicach. Jednym z kluczowych miejsc, gdzie powstają zdjęcia, jest Falenica, a konkretnie budynki przy ul. Bysławskiej 88. To właśnie tam znajduje się hala, która na potrzeby serialu zamienia się w Szpital Kliniczny w Leśnej Górze.

Adres: ul. Bysławska 88, Falenica

Miejsce: Hala zdjęciowa

Funkcja: Szpital Kliniczny w Leśnej Górze (serial "Na sygnale")

Szpital w Leśnej Górze – więcej niż jeden serial

Co ciekawe, Szpital Kliniczny w Leśnej Górze to również miejsce akcji innego popularnego serialu emitowanego w Telewizji Polskiej. Mowa o "Na dobre i na złe". Oznacza to, że ta sama lokacja służy jako tło dla dwóch różnych, ale równie lubianych przez widzów produkcji.

