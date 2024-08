Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na rok 2024 mieszka 37,637 milionów osób. Choć mogłoby się wydawać, że to zatrważająco duża ilość, to niestety liczba ludności w naszym kraju w porównaniu z 2023 rokiem zmalała. Na owy spadek miała wpływ m.in. bardzo niska liczba urodzeń oraz jednocześnie duże natężenie zgonów w poprzednim roku.

Obserwowane zmiany demograficzne wskazują, że od kilkunastu lat sytuacja ludnościowa Polski jest nadal trudna. W najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Bardzo niski poziom urodzeń, wysoka liczba zgonów, niższa niż w 2022 r. liczba zawartych małżeństw pogłębiły obserwowaną od kilkunastu lat niekorzystną sytuację ludnościową Polski - czytamy w raporcie GUS.

Jak jednak przedstawiają się dane pod względem liczby mieszkańców w konkretnych miastach? Gdzie populacja jest największa? Szczegółowe informacje znajdziecie w naszej galerii zdjęć poniżej.

Ilość mieszkańców w danych miastach w kraju to jedno, które jednak miejscowości są największe pod względem wielkości? Z pewnością wiele osób uważa, że miano prawdziwego giganta powinna otrzymać w tej kategorii Warszawa, lecz nic bardziej mylnego! Stolica Polski nie znajduje się na pierwszym miejscu podium w owym rankingu, bowiem znacząco wyprzedza ją Gdańsk, który może pochwalić się powierzchnią liczącą aż 683 kilometry kwadratowe. Warszawa natomiast liczy sobie 517,2 kilometrów kwadratowych, więc widzimy tu sporą różnicę. Jak to jednak możliwe, iż Gdańsk w ostatnim czasie stał się większy od Warszawy? Wyjaśnienie możecie znaleźć w naszym poprzednim artykule: Warszawa zdeklasowana. To miasto przegoniło stolicę Polski w rankingu