Gigantyczna śnieżyca i burza w Warszawie. Samoloty krążą nad miastem. Co się dzieje?

Warszawa. Lotnisko Chopina przeżywa katusze! Powodem burza śnieżna

Od piątkowego poranku (22 grudnia) w Warszawie wieje silny wiatr. Porywy dochodzą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia w tej sprawie. Porywy wiatru mogą występować nawet do późnych godzin wieczornych. Jednak to nie wszystko…

W stolicę uderzył ostatkiem sił Orkan Pia. Ciśnienie atmosferyczne nagle spadło i warszawskie ulice spowiła kilkucentymetrowa warstwa białego puchu. Warunki na drogach nie sprzyjają kierowcom, chociaż nie tylko oni zostali pokrzywdzeni nagłą zmianą pogody.

Samoloty lądujące na warszawskim lotnisku mają gigantyczne problemy z podejściem do lądowania. Na stronie internetowej „flightradar24.com” widać, jak piloci próbują omijać większe podmuchy wiatru.

Jak przekazuje norweski instytut meteorologii, śnieżyca ma utrzymać się w stolicy przez kolejne kilka godzin. Dopiero w okolicach 18:00 wszystko, oprócz wiatru, się uspokoi.

Przez Warszawę przechodzi burza śnieżna, słychać wyładowania, grzmi i przechodzą krótkie intensywne opady śniegu przy 4°C. #IMGW #Warszawa pic.twitter.com/EHUw59yQcr— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 22, 2023