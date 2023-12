Ryanair odwołuje loty z Modlina. Drastyczne cięcia, trasy zawieszone

To mogło się skończyć tragedią! Młody chłopak spacerował po torach. Rozpędzone pociągi mijały go „na centymetry”!

Właśnie się zaczęło! Ryanair opublikował komunikat, w którym poinformował o zmniejszeniu – kolejnym – liczby lotów z podwarszawskiego lotniska w Modlinie, aż o 20 procent. Cięcia wejdą w życie już 8 stycznia. W sumie od połowy roku zawieszono 15 bezpośrednich europejskich połączeń, a na 16 trasach zmniejszono liczbę lotów.

W rozmowie z dziennikarzami portalu „fly4free.pl” dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness wymienił, że wśród zawieszonych tras znajdą się między innymi: Amman, Edynburg, Helsinki, Neapol i Ryga. Z kolei na takich trasach jak Bari, Catania czy Treviso zmniejszona zostanie liczba lotów.

− Jako największa linia w Polsce Ryanair chce zwieszać liczbę pasażerów i ich dostęp do tanich biletów. Jest to jednak tylko możliwe tylko we współpracy z lotniskami i ich udziałowcami. Na szczęście taka sytuacja ma miejsce na większości lotnisk w Polsce, gdzie w kolejnym sezonie letnim Ryanair będzie miał zbazowanych aż 42 samoloty. Zamiast tego zarząd Modlina woli siedzieć na rękach i sprawiać, że inwestycje uciekają z Mazowsza − przekazali w komunikacie.

Skąd taka decyzja zarządu irlandzkiej linii? Firma nie doszła do porozumienia z lotniskiem w sprawie nowej umowy na loty. Jak przekazuje „fly4free.pl”, „lotnisko w Modlinie opublikowało nowy cennik opłat ze znacznie wyższymi taryfami, na co Ryanair nie mógł zareagować pozytywnie”.