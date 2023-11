W samolocie pojawił się dym. Z pokładu ewakuowali 260 osób!

Zginął na służbie, przejechał go pijany kierowca. Wspominają swojego przyjaciela. "Na zawsze w naszej pamięci"

Pierwsze ustalenia w sprawie tego zdarzenia pojawiły się na portalu "tvn24.pl". Jak czytamy, na pokładzie samolot, w którym pojawił się dym, znajdowało się 260 osób. Wszyscy zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Na miejscu działała lotniskowa straż pożarna.

Strażacy rozwinęli wokół samolotu linie gaśnicze. Akcję zabezpieczały zespoły medyczne z lotniska Chopina. Co takiego wydarzyło się na pokładzie, że doszło do zadymienia pokładu? Tego nie udało się do tej pory ustalić.

Jak przekazał w rozmowie z portalem "tvn24.pl" Piotr Rudzki z zespołu prasowego lotniska Chipina, ruch na lotnisku został wstrzymany na około 15 minut. Chwilę po godzinie 8 wszystko wróciło do normy.