Krytyczna sytuacja! Masowo odwołują loty, skasowane połączenia do Warszawy

Warszawa. Setki lotów odwołanych. Część osób nie dotrze do naszego kraju na czas!

Holenderski Królewski Instytut Pogodowy przekazał szokujące wieści. Dla wielu osób mogą oznaczać opóźniony powrót do domu na święta Bożego Narodzenia. Holandia przygotowuje się na uderzenie orkanu Pia.

− Zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych możliwe są porywy wiatru dochodzące do 90 km/h, a na wybrzeżu północnym, szczególnie w czasie opadów, czasami bardzo silne porywy wiatru dochodzące do 100-110 km/h. W głębi lądu silne porywy wiatru osiągają prędkość około 80 km/h. Wiatr wieje z zachodu na północny zachód. W nocy poprzedzającej piątek silne porywy wiatru będą coraz bardziej ograniczać się do obszarów przybrzeżnych, w rejonie Wadden będą się utrzymywać do pierwszej połowy piątkowego poranka − czytamy na stronie instytutu pogodowego w Holandii.

W związku z pogodą, odwołano wiele lotów. Te, dotyczą zarówno samolotów przylatujących, jak i odlatujących. Do Warszawy odwołano dwa połączenia. Chodzi o KL1363 KLM oraz KL1369 KLM. Pozostałe loty PLL LOT mają się odbyć.

− Ze względu na porywy wiatru istnieje ryzyko uszkodzenia w wyniku odłamanych gałęzi drzew i latających przedmiotów, takich jak dachówki lub meble ogrodowe. Istnieje także ryzyko zakłóceń i opóźnień w ruchu drogowym i lotniczym − dodaje instytut.

i Autor: knmi.nl Masowo odwołują loty przed świętami, skasowane połączenia do Warszawy. Krytyczna sytuacja