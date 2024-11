Gigantyczne pieniądze dla Warszawy. Setki milionów złotych trzeba będzie oddać

– Dzięki tym 8 umowom Warszawa staje się liderem w wykorzystaniu środków na Zieloną Transformację Miast. Wszyscy na tym zyskują. Zyskują mieszkańcy stolicy, bo miasto się zazielenia i walczy z ocieleniem klimatycznym. Zyskuje budżet miasta, bo te pożyczki są nieoprocentowane, czyli w warunkach inflacji co roku realnie będzie mniej do spłaty. A Warszawa będzie je spłacać przez 20 lat. Jest to też korzyść dla banku, bo BGK musi podpisać do końca roku 200 umów z samorządami, by otrzymać kolejne środki z KPO. Zbliżamy się do tego, to będzie 145 umowa, ale największa – mówił prezes BGK Mirosław Czekaj.