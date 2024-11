Pomagają niepełnosprawnym, sami potrzebują pomocy. Otwarte Drzwi muszą się wyprowadzić

Aż cztery pasy ruchu w każdą stronę. To będzie najszersza autostrada w Polsce. Decyzja zapadła

Od stycznia 2025r. prowadzony przez stowarzyszenie ŚDS w Wilanowie nie może już działać w swojej dotychczasowej siedzibie. - Lokal przy ul. Przyczółkowej miał wady konstrukcyjne m.in. dotyczące kanalizacji. I został wyłączony z użytkowania. Dlatego musimy opuścić ten budynek. Nie zaproponowano nam innej lokalizacji – wyjaśnia „Super Expressowi” rzecznik stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” Adrian Aleksandrowicz. Placówkę przy Przyczółkowej, w której kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością uczyło się samodzielności, tworzyli rzez 12 lat.

- W pracowni kulinarnej pani Marzena i pani Joanna uczyły się przygotowywać tradycyjne włoskie tiramisu. W pracowni plastyczno-rękodzielniczej powstawały prawdziwe dzieła sztuki, zaś w pracowni komputerowej uczestnicy naszych zajęć po raz pierwszy drukowali, edytowali tekst i obsługiwali aparat cyfrowy. Przez 12 lat zbudowaliśmy z nimi stabilne, szczere relacje – opowiada Marta Perkowska prezeska zarządu Otwartych Drzwi.

Społecznicy nie poddają się jednak. - Zrobimy co w naszej mocy, aby ocalić ośrodek! - deklarują. I już planują przeprowadzkę. Do sąsiedniej dzielnicy. Na Ursynowie, przy ul. Służby Polsce, znaleźli lokal, w którym kiedyś działała redakcja „Fantastyki” - najpopularniejszego polskiego czasopisma dla fanów fantasy i sci-fi. - W latach 80. i 90. to właśnie tam publikowano informacje związane z kultową sagą „Star Wars” George'a Lucasa. Dlatego zbiórkę funduszy na nasza nową siedzibę ilustrujemy zdjęciami naszych uczestników i przyjaciół w strojach bohaterów „Gwiezdnych wojen” - mówi Aleksandra Śliwa z zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pomysłodawczyni akcji „Nowa nadzieja”. Pod tym hasłem można znaleźć zbiórkę na zrzutka.pl

Pieniądze potrzebne są na remont pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz na trzy pierwsze miesiące funkcjonowania, by później otrzymać dotację.