Gigantyczne zmiany w kursowaniu WKD. Specjalna organizacja ruchu przez wymianę szyn

Zuzanna Sekuła
PAP
2025-09-26 9:05

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) szykuje się do modernizacji szlaku kolejowego, co wiąże się z poważnymi utrudnieniami dla pasażerów. W weekend 27-28 września na całej linii WKD zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu i będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy.

Autor: Robert Klonowski | Grupa EUROZET Pociąg WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa, EN100
Remont torów WKD, zmiany w rozkładzie

Jak informuje przewoźnik, w weekend wyłączony zostanie tor nr 1 na odcinku od stacji Komorów do stacji Podkowa Leśna Główna. To oznacza, że ruch pociągów na odcinku pomiędzy Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią, w tym również przez stację Podkowa Leśna Główna, będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po czynnym torze nr 2.

„Ograniczenia w ruchu są związane z dostawą nowych szyn oraz koniecznością ich rozwiezienia i wyładunku wzdłuż zamykanego toru nr 1 na odcinku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną” - wyjaśnia przewoźnik.

Jak kursują pociągi?

  • W czasie utrudnień pociągi WKD będą kursować na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z częstotliwością co 40 minut. 
  • Połączenia do Milanówka z przesiadką w Podkowie Leśnej Zachodniej.
  • Częstotliwość kursowania do Milanówka: co 40-80 minut.
Ważne informacje o peronach

Organizatorzy ruchu informują, z których peronów będą odjeżdżać pociągi na poszczególnych trasach na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia:

  • Peron nr 1 (prawy w kierunku Warszawy): pociągi do Warszawy Śródmieście WKD i Grodziska Mazowieckiego Radońska.
  • Peron nr 2 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego): pociągi wyłącznie do Milanówka Grudów.

Honorowanie biletów KM

Dobra wiadomość dla posiadaczy biletów okresowych WKD.

„W okresie ograniczeń na linii WKD, obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście” - poinformowała WKD.

To oznacza, że w razie problemów z dojazdem WKD, można skorzystać z pociągów Kolei Mazowieckich na wspomnianym odcinku na podstawie posiadanego biletu WKD.

Przewoźnik podkreślił też, że czas przesiadki do Milanówka na stacji Podkowa Leśna Zachodnia traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

