Gigantyczne zmiany w kursowaniu WKD. Specjalna organizacja ruchu przez wymianę szyn

Remont torów WKD, zmiany w rozkładzie

Jak informuje przewoźnik, w weekend wyłączony zostanie tor nr 1 na odcinku od stacji Komorów do stacji Podkowa Leśna Główna. To oznacza, że ruch pociągów na odcinku pomiędzy Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią, w tym również przez stację Podkowa Leśna Główna, będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po czynnym torze nr 2.

„Ograniczenia w ruchu są związane z dostawą nowych szyn oraz koniecznością ich rozwiezienia i wyładunku wzdłuż zamykanego toru nr 1 na odcinku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną” - wyjaśnia przewoźnik.

Jak kursują pociągi?

W czasie utrudnień pociągi WKD będą kursować na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z częstotliwością co 40 minut.

Połączenia do Milanówka z przesiadką w Podkowie Leśnej Zachodniej.

Częstotliwość kursowania do Milanówka: co 40-80 minut.

Byliśmy na budowie ostatniej stacji metra w Warszawie. Widok zapiera dech w piersiach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ważne informacje o peronach

Organizatorzy ruchu informują, z których peronów będą odjeżdżać pociągi na poszczególnych trasach na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia:

Peron nr 1 (prawy w kierunku Warszawy): pociągi do Warszawy Śródmieście WKD i Grodziska Mazowieckiego Radońska.

Peron nr 2 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego): pociągi wyłącznie do Milanówka Grudów.

Honorowanie biletów KM

Dobra wiadomość dla posiadaczy biletów okresowych WKD.

„W okresie ograniczeń na linii WKD, obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście” - poinformowała WKD.

To oznacza, że w razie problemów z dojazdem WKD, można skorzystać z pociągów Kolei Mazowieckich na wspomnianym odcinku na podstawie posiadanego biletu WKD.

Przewoźnik podkreślił też, że czas przesiadki do Milanówka na stacji Podkowa Leśna Zachodnia traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.