Poranne utrudnienia w metrze. Ważny komunikat

Zuzanna Sekuła
2025-09-26 7:50

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami. W piątek, 26 września, na linii M2 występują opóźnienia. Co się stało? Zarząd Transportu Miejskiego wydał komunikat.

Metro M2 Warszawa

i

Autor: Patryk Gabryś
Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2

W piątek 26 wrześnie, o godz. 7:31, Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o wystąpieniu opóźnień w kursowaniu pociągów linii M2.

  • Pociągi kursują z częstotliwością ok. 4 min.
  • Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za utrudnienia.

Co się stało?

Na razie nie podano szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii. Wiadomo jedynie, że problemy techniczne spowodowały opóźnienia w kursowaniu składów.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. ZTM na bieżąco informuje o sytuacji na linii M2. 

