Poranne utrudnienia w metrze. Ważny komunikat

Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2
W piątek 26 wrześnie, o godz. 7:31, Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o wystąpieniu opóźnień w kursowaniu pociągów linii M2.
- Pociągi kursują z częstotliwością ok. 4 min.
- Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za utrudnienia.
Co się stało?
Na razie nie podano szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii. Wiadomo jedynie, że problemy techniczne spowodowały opóźnienia w kursowaniu składów.
Jak długo potrwają utrudnienia?
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. ZTM na bieżąco informuje o sytuacji na linii M2.
