Poranne utrudnienia w metrze. Ważny komunikat

Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2

W piątek 26 wrześnie, o godz. 7:31, Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o wystąpieniu opóźnień w kursowaniu pociągów linii M2.

Pociągi kursują z częstotliwością ok. 4 min.

Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za utrudnienia.

Co się stało?

Na razie nie podano szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii. Wiadomo jedynie, że problemy techniczne spowodowały opóźnienia w kursowaniu składów.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. ZTM na bieżąco informuje o sytuacji na linii M2.

Zamiast Tesco na Kabatach wybudują wieżowce! Deweloper postawi bloki przy metrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.