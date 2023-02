Gigantyczny pożar piekarni w Małopolu. 150 osób ewakuowanych

Ponad 1700 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego! Oto najciekawsze pomysły [ZDJĘCIA]

Płonęła jedna z największych piekarni w Polsce. Potworny pożar w Małopolu

Do pożaru budynków piekarni przy ul. Granicznej w Małopolu, pomiędzy Wołominem a Wyszkowem, doszło w środę (1 lutego) około godz. 20. Jak informował wówczas rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, z zakładu zostało ewakuowanych około 150 pracowników. "Pożar powstał w jednej z hal produkcyjnych, w której znajdowały się dwa piece oraz m.in. ok. 2 km folii do pakowania chleba” - przekazał bryg. Kierzkowski. Płonęła przestrzeń pomiędzy dachem i sufitem.

Całonocna akcja gaśnicza

Strażacy walczyli z szalejącym żywiołem przez całą noc. Na miejscu działało około 150 strażaków i 45 pojazdów gaśniczych. W czwartek, 2 lutego, przed godz. 6 druhowie zakończyli gaszenie pożaru. Na szczęście niszczycielski żywioł ograniczył się do jednej strefy pożarowej i nikt nie został ranny.

🔥🧑🏻‍🚒🚒 Pożar kompleksu budynków piekarni w m. Małopole powiat wołomiński woj. mazowieckie. Ogień powstał w jednej z hal produkcyjnych o powierzchni około 2500 m2. Ewakuowano 150 pracowników. Brak osób rannych. Na miejscu działa 150 strażakow i 45 samochodów z @Kw_PSP_Wwa pic.twitter.com/SQrTS3XY9I— Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) February 1, 2023