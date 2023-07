Sanepid ostrzega! Groźne bakterie w popularnym miejscu zabaw dzieci

Lato w Warszawie. Gdzie szukać ochłody?

Lato rozgościło się w stolicy. Żar leje się z nieba, a termometry wskazują nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. W taką pogodę nie tylko mieszkańcy Warszawy szukają skutecznych sposobów na ochłodę. W stolicy otwarte są już baseny, parki wodne i kąpieliska. Wolny czas nad wodą spędzić można m.in. nad Jeziorkiem Czerniakowskim, w Ośrodku Inflancka czy też w Parku Wodnym Moczydło.

Część osób ochłody szuka również nad Wisłą bądź w rejonie miejskich fontann. Gdy upał daje się we znaki, w głowach rodzi się myśl, by choć na chwilę wskoczyć do fontanny i schłodzić ciało zimną wodą. Co roku nie brakuje śmiałków, którzy ten pomysł wcielają w życie. Rodzice z uśmiechami na twarzach patrzą, jak ich brzdące pluskają się w miejskich fontannach, nieświadomi (bądź po prostu ignorujący ten fakt), że takie zabawy są zakazane i niebezpieczne.

Sanepid ostrzega: nie kąp się w fontannach!

Fontanny stanowią ozdobne elementy architektury i zdecydowanie nie są przeznaczone do kąpieli. Chociaż woda w nich wygląda na czystą, w rzeczywistości jednak nie nadaje się do mycia, a tym bardziej do spożywania, ponieważ może być bardzo szkodliwa dla zdrowia. Na zagrożenie narażone są zwłaszcza dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, by móc zwalczyć każdą poważną infekcję.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie przypomina, że w fontannach tradycyjnych, które mają zamknięty obieg wody, czyhają niewidoczne gołym okiem niebezpieczeństwa. Może w nich znajdować się nawet kilkadziesiąt różnych drobnoustrojów, m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli, bakterie kałowe np. E.coli, enterokoki. Te z kolei mogą powodować:

reakcje alergiczne w postaci wysypki

grzybice stóp lub inne choroby skóry

zapalenia spojówek

zapalenia uszu

ostre zapalenia płuc wywołane pałeczkami legionelli

schorzenia dróg oddechowych

zakażenie gronkowcem, które grozi zapaleniem oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków

zakażenie paciorkowcami, które grozi zapaleniem gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych

infekcje dróg moczowych i pęcherza spowodowane bakteriami escherichii

Co więcej, należy również pamiętać, że z fontann korzystają zwierzęta, szczególnie ptaki i psy, które nierzadko załatwiają w nich swoje potrzeby fizjologiczne, a także bezdomni, którzy się w nich myją, piorą swoje ubrania, a zdarza się, że i… sikają!

Kąpiel w fontannach „pluskowiskach” jest bezpieczna?

W ostatnich latach poza tradycyjnymi fontannami pojawiły się obiekty typu „dry plaza”, czyli fontanny „pluskowiska” bez widocznego lustra wody, które wręcz przeznaczone są do ochłody i zabaw w wodzie dla dzieci. Co ważne, woda w tych fontannach pochodzi najczęściej z wodociągu i jest filtrowana, a właściciele tych obiektów sprawdzają jakości wody zgodnie z zaleceniami technologicznymi obiektu.

„Brak jest jednak uregulowań prawnych dotyczących jakości wody w fontannach oraz w obiektach typu „dry plaza” (wskazania parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i fizykochemicznych, które należałoby badać), a także delegacji prawnej do przeprowadzania badań tej wody dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej” - zastrzega Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Sanepid zwraca też uwagę, że kąpiele w fontannach mogą być również przyczyną urazów. „Mokre obrzeża, płyty, na które wylewa się woda są śliskie, dlatego wchodzenie na nie i bieganie w wodzie może grozić poślizgnięciem, upadkiem, urazem głowy czy skaleczeniem. Otwarta rana jest łatwym miejscem wtargnięcia bakterii czy wirusów” - ostrzega sanepid.