Grają tramwajem w kręgle! Niezwykłe zawody motorniczych w Warszawie

Ogólnopolskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie

Na warszawskiej zajezdni Annopol rozgorzała zacięta rywalizacja! W niedzielę 29 czerwca odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Motorniczych, gdzie drużyny z całej Polski walczyły o tytuł najlepszej. To wyjątkowe wydarzenie, łączące sportową rywalizację z doskonałą zabawą, przyciąga tłumy kibiców i miłośników tramwajów.

Od samego rana na terenie zajezdni panowała gorąca atmosfera. Drużyny z 12 przedsiębiorstw tramwajowych z różnych zakątków Polski stawiły się, by udowodnić swoje umiejętności.

„Jest zabawa, jest rywalizacja. Liczy się czas i precyzja.” Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością techniki prowadzenia tramwaju, ale także refleksem, opanowaniem i umiejętnością pracy w zespole.

W zawodach wzięły udział reprezentacje z następujących miast:

Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej

Bydgoszczy

Częstochowy

Gdańska

Gorzowa Wielkopolskiego

Krakowa

Łodzi

Poznania

Szczecina

Torunia

Wrocławia

Warszawy

Piotr zdradził nam, jak wygląda zawód motorniczego. "Od dzieciństwa marzyłem, by nim zostać" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mistrzostwa motorniczych przepustką do Wiednia!

Ogólnopolskie zawody motorniczych to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale także szansa na reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Zwycięska drużyna pojedzie do Wiednia, by wziąć udział w europejskim konkursie Tram-WM 2025!

Jak informują organizatorzy: „Wydarzenie to również etap kwalifikacyjny do europejskiego konkursu Tram-WM 2025 – jednej z najbardziej prestiżowych imprez tramwajowych w Europie (Tram-EM). Tegoroczna edycja odbędzie się we wrześniu w Wiedniu i zgromadzi reprezentacje z kilkunastu krajów. Polskę będzie reprezentować drużyna, która 29 czerwca zwycięży w krajowych zawodach w Warszawie.”

Dla wszystkich, którzy chcą kibicować motorniczym, przygotowano mnóstwo atrakcji. Można było przejechać się tramwajem-kabrioletem, zobaczyć wystawę zabytkowych tramwajów, a dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy.