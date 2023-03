i Autor: POLICJA Grasują na targowisku miejskim! Ostatnimi ofiarami były kobiety. Wystarczy chwila nieuwagi

UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

Wystarczy sekunda, chwila nieuwagi, rozkojarzenie i tłum ludzi. To są doskonałe warunki do działania. W ostatnim czasie kieszonkowcy uaktywnili się na miejskim targowisku w Płocku. Policjanci przypominają co należy zrobić, by choć odrobinę się obronić przed nimi i to, w jaki sposób zabezpieczyć noszone na co dzień rzeczy.