Groza pod Piasecznem. Busem zjechali na lewy pas, trzasnęli czołowo w bmw. Obaj byli pijani

Pilawa. Groźny wypadek na drodze

O wypadku poinformowali w mediach społecznościowych policjanci z Piaseczna. - O wypadku drogowego doszło w Pilawie na drodze krajowej nr 79. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Citroen Jumper zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z pojazdem marki BMW – czytamy w komunikacie. Osobówką kierował mężczyzna. Jadą z nim na miejscu pasażera 24-latka została ranna. Droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach do późnych godzin wieczornych. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Żabieniec oraz Zalesie Górne. Jak do tego doszło? - Citroenem podróżowało dwóch mężczyzn: 38-letni obywatel Węgier i 33-letni Białorusin. Pierwszy z nich miał 1,7 promila, a drugi 0,4 promila alkoholu w organizmie – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie. Nie wiadomo, który z nich kierował. Gdy wytrzeźwieją, zostaną przesłuchani.