Groził, że przyniesie maczetę do szkoły! Czarna seria trwa

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-09 10:58

Kolejny alarm, tym razem w Jednorożcu koło Przasnysza, potwierdza najgorsze obawy rodziców. Policja zatrzymała 16-latka, który groził rówieśnikom maczetą. To nie jest odosobniony incydent. To kolejny element czarnej serii, która przetacza się przez nasz kraj.

Dwie długie, metalowe maczety leżą na jasnych płytkach podłogowych. O atakach w szkołach przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Policjanci z Przasnysza otrzymali sygnał, że uczeń lokalnej szkoły zapowiadał przyniesienie do placówki maczety. Funkcjonariusze nie zbagatelizowali groźby. Podczas przeszukania domu, w którym mieszka 16-latek, znaleziono arsenał, który mrozi krew w żyłach...

Zabezpieczono dwie maczety oraz trzy noże! Sprawa natychmiast trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

Czarna seria, która wstrząsnęła Polską

Incydent w Jednorożcu (pow. przasnyski) to niestety nie wyjątek. Brutalne ataki i groźby stały się ostatnio niemal codziennością w szkolnych murach. Fala podobnych zdarzeń przetoczyła się przez kraj w zatrważająco krótkim czasie.

W Ostrołęce 19-letni Jakub uzbrojony w maczetę zaatakował uczniów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Tego samego dnia w Sierpcu czujność nauczyciela zapobiegła tragedii: zatrzymano 17-latka z dwoma nożami, który groził kolegom.

Dzień później dramat rozegrał się w Leszczydole-Nowinach, gdzie 15-latek wszedł do szkoły i zabił 37-letnią pracownicę.

To jednak nie wszystko. W Mszczonowie funkcjonariusze zatrzymali na terenie szkoły 15-latka, który w internecie groził pozbawieniem życia. Przy nim również zabezpieczono ostre narzędzie.

To nie są pierwsze sygnały

We wrześniu ubiegłego roku w szkole w miejscowości Ptaki (woj. podlaskie) 11-letni uczeń zaatakował 10-letnią koleżankę toporkiem. Zaledwie trzy lata temu podobny dramat rozegrał się w Kadzidle, zaledwie 20 kilometrów od Ostrołęki, gdzie uczeń Albert G. ranił nożem swoich rówieśników.

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