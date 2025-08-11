Grozili zamachem, żądali 300 tys. euro. Dwóch zatrzymanych przez kontrterrorystów

Bandyci zażądali 300 tys. euro

Sprawa miała swój początek na początku lipca. To wtedy do uszu stołecznych śledczych dotarła szokująca informacja o próbie wymuszenia rozbójniczego. Dwaj mężczyźni, w wieku 53 i 38 lat, z zimną krwią, w celu osiągnięcia gigantycznej korzyści majątkowej, posunęli się do najgorszego: zagrozili poszkodowanemu zamachem na jego życie i mienie. Ich żądanie było astronomiczne: 300 tysięcy euro! Policjanci przystąpili do działania.

Błyskawiczne zatrzymania w Grodzisku i Gorlicach

W ubiegłym tygodniu doszło do przełomu. Wykonując postanowienie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie do akcji wkroczyli mundurowi od zadań specjalnych – funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Z prędkością błyskawicy weszli do miejsc zamieszkania podejrzewanych bandytów.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Grodzisku Mazowieckim. Tam w ręce stróżów prawa wpadł 53-latek. Można sobie tylko wyobrazić jego minę, gdy zobaczył przed sobą uzbrojonych po zęby kontrterrorystów. Drugi z podejrzanych został namierzony i zatrzymany na terenie województwa małopolskiego, w okolicach Gorlic.

Staranowali bramę samochodem pancernym, obok lądował śmigłowiec z antyterrorystami. Spektakularna akcja policji na Mazowszu

Narkotyki i gotówka w kryjówkach bandytów

Podczas przeszukania lokali, w których zatrzymano bandytów, policjanci natrafili na masę podejrzanych przedmiotów. To nie byli zwykli wyłudzacze! W ich kryjówkach znaleziono kokainę, tabletki MDMA, telefon komórkowy, karty SIM, wagi, dokumenty, a przede wszystkim gotówkę, którą zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Zarzuty i areszt – 53-latek za kratami

Po zatrzymaniu, obaj podejrzani zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Tam usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego.

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 53-latka najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mężczyzna został już osadzony w areszcie śledczym. Tam będzie miał dużo czasu na przemyślenia, zanim stanie przed sądem.

Co z drugim bandytą? 38-latek został objęty policyjnym dozorem. To oznacza, że choć nie trafił do aresztu, jest pod stałą obserwacją policji. Musi regularnie stawiać się na komisariacie.