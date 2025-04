Starnowali bramę samochodem pancernym, obok lądował śmigłowiec z antyterrorystami. Spektakularna akcja policji

Szajkę handlarzy rozpracowywali stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Gdy udało się zebrać twardy materiał dowodowy, funkcjonariusze ruszyli do akcji. W drugiej połowie kwietnia weszli do kilku mieszkań naraz. – W ubiegłym tygodniu policjanci weszli do kilku mieszkań na terenie województwa mazowieckiego, m.in. w Zielonce, Przasnyszu, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej oraz Bandysie. Podczas realizacji zatrzymali pięć osób, które jak wynikało z policyjnych ustaleń, z przestępczości narkotykowej uczyniły sobie stałe źródło dochodu – informuje Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Antyterroryści zatrzymali 25-latka. W tle zbrojny gang i miliony złotych

Na nagraniu widać, jak jedna z posesji zostaje otoczona. Antyterroryści staranowali bramę wjazdową, a w pobliżu wylądował desant przewożony przez śmigłowiec. – W trakcie działań policjanci zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe w postaci prawie 300 tysięcy sztuk papierosów, 20 kg krajanki tytoniowej, 22,5 litra spirytusu 90% bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Skarb Państwa z powodu uszczupleń podatkowych stracił kwotę blisko 400 tysięcy złotych – podaje Adamus. Do tego zabezpieczyli telefony komórkowe i zagłuszarki. Na pcozet przyszlych kar zabezpieczyli też 44 tys. zł.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty, m.in. udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany o wadze nie mniejszej niż 24 kg oraz substancji psychotropowych w postaci siarczanu amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 130 kg, przy czym uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Decyzją prokuratora nadzorującego sprawę jeden z zatrzymanych 38-letni mężczyzna został przez sąd tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.