Przyszli po jego syna. Ojciec rzucił się na policjantów!

Kryminalni z Targówka zatrzymali poszukiwanego! Jego ojciec usłyszał zarzuty za napaść na policjanta

Kryminalni weszli do mieszkania i w jednym z pokoi odnaleźli poszukiwanego 21-latka. Wtedy do akcji wkroczył jego ojciec, który stanął na drodze policjantom, próbując uniemożliwić im zatrzymanie syna. Mężczyzna odepchnął jednego z funkcjonariuszy, wyzywał go i groził mu.

„Drzwi mieszkania, w którym miał przebywać poszukiwany listem gończym 21-latek otworzył jego ojciec. 51-latek twierdził, że syna nie ma w domu. Co było oczywiście nieprawdą. Kryminalni weszli do lokalu. W jednym z pokoi zauważyli 21-latka. Jego ojciec stanął im na drodze, próbując zasłonić wejście do pokoju. Nie słuchał poleceń policjanta, odepchnął go i wyzywał” – relacjonuje nadkom. Paulina Onyszko z KPP Targówek.

Policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę i zatrzymali obu – syna i ojca. Okazało się, że 21-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Miał do odbycia karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowanie oszustwa i posiadanie środków odurzających.

Pokój Zbrodni - Zabił policjanta, dostał dożywocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ojciec stanął w obronie syna i zaatakował policjanta! Szokujące zatrzymanie na Targówku

Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli kilka fiolek z nieznaną substancją, do posiadania których przyznał się młodszy mężczyzna. Od jego ojca kryminalni zabezpieczyli ponad 2 tys. złotych na poczet przyszłych kar.

„Młody mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Miał do odbycia karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowanie oszustwa, podając się za funkcjonariusza publicznego i posiadanie środków odurzających” – dodaje Onyszko.